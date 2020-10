La domenica si passa l’intera giornata da Ikea e non si riesce a vivere senza le polpette del colosso dell’arredo? Be’ ecco come fare in casa le polpette di Ikea. La ricetta non ha nulla a che fare con le polpette della cucina italiana, quelle svedesi sono abbastanza cariche, però sono davvero spaziali.

Ecco come fare in casa le polpette di Ikea

Sono veramente un incontro fisso, non si può vivere senza, ma da oggi in poi le polpette Ikea saranno in casa di tutti gli italiani. Vediamo ora step by step tutti i procedimenti necessari. É necessario mettere due tipologie di carne trita in una ciotola abbastanza grande, bisogna poi aggiungere aglio e cipolla, ma devono essere tritati in modo molto accurato. Poi si può aggiungere l’uovo e il pane grattugiato. Mescolare bene e poi unire il latte, insaporire con sale e pepe quanto preferite e lavorare con la forza delle mani in modo da amalgamare tutti gli ingredienti.

Una volta che un composto omogeneo è stato creato, creare poi delle polpette di media dimensione e metterle su un piatto. Cosa importante è poi mettere le polpette in frigo per circa 2 ore. In questo modo non si romperanno in fase di cottura. Prendere ora le polpette e metterle in una padella con dell’olio. Far rosolare le polpette ovviamente ambo i lati e scolare bene. Poi mettere le polpette in una pirofila.

Ora tocca al forno e la salsa

Accendere il forno a 180 gradi e mettere le polpette per 30 minuti. Nel frattempo bisogna lavorare la famosa salsetta di Ikea. Come fare? Sciogliere del burro in pentolino. Aggiungere, solo quando è sciolto, la farina e mescolare bene ancora con la fiamma accesa per 2 minuti. Prendere il brodo vegetale e di carne e inseritelo continuando a mescolare. Aggiungere poi panna, salsa di soia e senape. Portare a ebollizione e lasciare che si crei la salsa. Dopo i 30 minuti prendere le polpette dal forno e servitele a tavola, aggiungendo la salsa.

