Tanto tempo a disposizione a casa? È arrivato il momento di imparare a fare il torrone, proprio come quello che si compra al supermercato o ancora meglio in pasticceria. Ecco come fare in casa il torrone morbido. Questo dolce si può fare in tantissimi modi: con il cioccolato fondente, al latte, al pistacchio, con le nocciole e così via. Il torrone ha origini lontanissime e si affondano in quelle arabe e medievali dell’Europa. In Italia però la patria del torrone è senza dubbio Cremona.

Ecco come fare in casa il torrone morbido

Per preparare il torrone morbido si parte dai pistacchi e dalle mandorle, o la frutta che si preferisce inserire. Infatti la prima cosa da fare sarà tostarle. È necessario lasciarla nel forno per circa 15 minuti a 150°. Ora in una pentola d’acciaio mettere zucchero e miele, aggiungere in seguito il glucosio. Mettere poi tutto sul fuoco e lasciare sciogliere.

Ora bisogna fare la meringa. Versare gli albumi, circa 60 grammi, in una planetaria, aggiungere lo zucchero e azionare le fruste. Una volta ottenuta una specie di composto spumoso metterlo nella pentola d’acciaio e cuocere per 20 minuti a fuoco basso. Quello che si dovrebbe ottenere è un composto plastico. Poi aggiungere le mandorle e i pistacchi e mischiare. Una volta fatto sarà necessario inserire tutto il composto in una teglia con della carta ostia sul fondo. Importante livellare la superficie in questo modo si otterrà un vero torrone.

Poi lasciare il composto per circa 12 ore a temperatura ambiente. Una volta che si è indurito è possibile tagliarlo in parti uguali. E via il gioco è fatto, il torrone è pronto. È possibile sostituire i pistacchi e la mandorle con altri elementi. Ad esempio si può usare la frutta secca, oppure le nocciole. Oppure è possibile metterli tutti assieme. Insomma fare il torrone è veramente divertente e alla fine nemmeno così difficile.

