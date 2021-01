Ogni volta che ci si reca al ristorante cinese, soprattutto i più piccoli non riescono proprio a dire di no al dolce. E qual è quello più scelto? Ovviamente il gelato fritto. Ne esistono di tantissimi gusti, partendo da quello al cocco, passando da quello al cioccolato, fino ad arrivare a quello alla vaniglia. Per gli italiana il gelato è sacro e si mangia in due modi: con la coppetta o con il cono. Però, bisogna dire che quando ci si reca al ristorante cinese questo si assaggia sempre. E per coloro che lo amano alla follia allora ecco come fare in casa il gelato fritto.

La ricetta del gelato fritto cinese

Vediamo allora ora come fare questo prelibato dolce dalla copertura calda, ma dal cuore freddo. Immaginiamo di fare il gelato per 4 persone: due adulti e due bambini. Ecco gli ingredienti:

a) 600 grammi di gelato;

b) 350 grammi di Pan di Spagna;

c) 200 grammi di farina;

d) olio di soia q.b.

Procedimento

Partiamo dalla scelta del gelato. È possibile scegliere qualsiasi gusto, quello che più aggrada, non è necessario prenderne uno specifico. Fatta questa precisazione, vediamo come fare. La prima cosa da fare sarà dividere il gelato scelto in 4 diverse porzioni. Formare delle grosse sfere e metterle nel freezer. Ora, bisogna preparare una pasta morbida fatta di acqua e farina. Quindi, stenderla su una superficie. Questa dovrà essere alta circa 1 millimetro.

Ogni tanto controllare il gelato, quando sarà bello duro avvolgere la palla di gelato nel Pan di Spagna, e chiuderla per bene nella pasta realizzata con acqua e farina. Ora scaldare l’olio di soia in una pentola e immergere al suo interno, quando l’olio è bello caldo, il nostro gelato. Questo sarà pronto quando la superficie sarà bella dorata. Ed ecco come fare in casa il gelato fritto.

