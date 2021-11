Il riso alla cantonese è un piatto ricco, gustoso e colorato tipico della tradizione culinaria cinese. Nei numerosi ristoranti cinesi presenti in tutta Italia, questa ricetta è forse la più richiesta e apprezzata.

La ricetta tradizionale vuole l’utilizzo del Wok, ma in mancanza si può usare una padella dai bordi alti, come il saltapasta. In questo articolo abbiamo visto la ricetta originale, ma oggi ci occuperemo di una variante altrettanto buona e semplice. Ecco come fare il riso alla cantonese ai gamberetti in modo facile e veloce come al ristorante cinese.

Vediamo quali ingredienti servono

360 grammi di riso basmati;

150 grammi di pisellini;

3 uova;

1 cipollotto o scalogno;

100 grammi di carote lessate ;

; 200 grammi di gamberetti ;

; 4 cucchiai di olio di semi di soia;

1 cucchiaio scarso di soia;

1 cucchiaino di amido di mais;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Gli ingredienti sono per 4 persone e il tempo totale di preparazione e cottura è di circa 40 minuti.

Procedimento

Portiamo ad ebollizione l’acqua e cuociamo il riso basmati, dimezzando i tempi di cottura indicati nella confezione. Dopo averlo scolato, lasciamolo raffreddare in un recipiente, così continuerà ad ammorbidirsi rimanendo però al dente. Nel frattempo possiamo dedicarci al condimento. Mettiamo i gamberetti in una ciotola con amido, sale e pepe, mescolando per bene. In una padella antiaderente o nel wok facciamo scaldare 3 cucchiai di olio di semi di soia e facciamo cuocere i gamberetti per alcuni minuti e poi mettiamoli da parte. Versiamo le uova sbattute e insaporite con un po’ di sale e pepe: lasciamole cuocere con un cucchiaio di olio di semi di soia. Di tanto in tanto, rompiamole con il mestolo, in modo da farle venire “strapazzate” e dorate. Dopo alcuni minuti, spegniamo il fuoco e dedichiamoci a tagliare il cipollotto a fettine.

Prendiamo un altro padellino e facciamo imbiondire il cipollotto con un cucchiaio di olio. Aggiungiamo i pisellini con mezzo bicchiere di acqua e cuociamoli finché non siano teneri. A questo punto, possiamo unire i pisellini alle uova e al riso freddo. Alziamo la fiamma e facciamo saltare il riso, versando un cucchiaio di soia. Consigliamo di andare cauti con la soia, perché è salata. Meglio prima assaggiare e aggiungere piano piano, a proprio piacimento. Infine, possiamo tuffare i gamberetti cotti e le carote già lessate e tagliate a cubetti o a julienne. Facciamo andare il tutto a fiamma media.

Di questa ricetta esistono tantissime varianti. Una molto apprezzata è quella che prevede l’aggiunta di bocconcini di pollo o di maiale. È un piatto divertente che piace proprio a tutti.

