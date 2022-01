Il pane, fin dalla preistoria, è stato un alimento fondamentale per l’alimentazione umana. Questo grazie non solo alle sue incredibili proprietà nutrizionali, ma anche alla facilità di preparazione ed al prezzo relativamente sempre accessibile.

Parliamo dunque di un alimento privo di colesterolo, dall’alto potere saziante e che apporta molti carboidrati. Questi ultimi sono molto importanti poiché vengono trasformati in glucosio, che viene poi impiegato come energia per i muscoli e per il cervello.

In questo articolo, sveleremo la classica ricetta della nonna per preparare il pane fatto in casa come una volta. Intanto, vediamo quali sono gli ingredienti necessari per 1 kg di pane:

450 grammi di acqua a temperatura ambiente;

650 grammi di farina 0;

160 grammi di lievito madre;

1 cucchiaino di zucchero;

12 grammi di sale;

30 grammi di olio EVO.

Quindi, ecco come fare il pane in casa, fragrante e leggero, che può durare diversi giorni come una volta

Innanzitutto, inseriamo il nostro lievito madre in una ciotola, versiamo 200 grammi di acqua e lo zucchero. A questo punto iniziamo a scioglierlo utilizzando le mani.

Ora all’interno del contenitore della planetaria, inseriamo la parte restante di acqua ed il sale. Facciamo sciogliere quest’ultimo, girando con un mestolo, e poi inseriamo tutta la farina.

Mescoliamo la farina velocemente e quando l’acqua sarà tutta assorbita, copriamo sia il contenitore che la ciotola con il lievito, con un panno.

Dopo 20 minuti, versiamo il lievito nella farina ed iniziamo ad impastare per circa 15 minuti, alternando le due velocità intermedie. Una volta finito, irroriamo la base ed i lati di un contenitore con 2 cucchiai di olio EVO e versiamoci dentro l’impasto. Fatto ciò, iniziamo ad effettuare delle pieghe all’impasto, alzando un’estremità e riportandola dal lato opposto.

Questo procedimento andrà ripetuto per tutti e 4 i lati, per 3 volte ogni 20 minuti. Ciò permetterà all’impasto di acquisire sempre più forza. Finita l’ultima piega, chiudiamo ermeticamente e lasciamo lievitare per 12 ore a temperatura ambiente.

Stesura e cottura

Trascorso il tempo necessario, trasferiamoci su un piano di lavoro ben infarinato. Allarghiamolo leggermente senza schiacciarlo e procediamo con le pieghe per formare la pagnotta.

Prendiamo i due lembi inferiori dell’impasto e portiamoli verso il centro e facciamo la stessa cosa con quelli superiori. Poi arrotoliamo l’impasto, anche qui prima dal basso, poi dall’alto, e rigiriamo il panetto chiudendolo dalla base.

Ora inseriamo il panetto all’interno di un cestino per pane coperto da un canovaccio ben infarinato. Chiudiamolo e lasciamo nel forno spento per un paio d’ore affinché raddoppi il suo volume.

Trascorso il tempo necessario, prendiamo un’ampia padella e lasciamola riscaldare in forno a 250 gradi. Quando sarà ben calda versiamoci al suo interno il panetto, copriamo con un coperchio e cuociamo per 40 minuti. Dopo di che, togliamo il coperchio e cuociamo per altri 25 minuti a 220 gradi.

Quindi, ecco come fare il pane in casa seguendo la ricetta delle nonne. Per ottenere una crosta ancora più croccante, possiamo metterlo su una teglia con carta forno e cuocerlo per altri 10 minuti a 220 gradi.