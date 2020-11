È finalmente arrivato il momento di avere dei capelli stupendi senza utilizzare piastra, phon e spazzola. Come fare? Esiste un modo molto curioso, ma al contempo veramente geniale, e soprattutto che funziona. Dunque ecco come fare i boccoli senza piastra, phon e spazzola.

L’utilizzo ad esempio del phon oppure delle piastra a lungo andare rovina i capelli. Il calore tenderà a bruciare i capelli, anche se quelli utilizzati sono oggetti di ultima generazione. Il calore va a modificare la struttura del capello, per questo motivo infatti da ricci possono diventare lisci o viceversa. Perché si va a modificare la struttura del capello che cambierà grazie al calore. Per fare i boccoli esiste un metodo geniale che pochi conoscono, e che sta spopolando online.

Tutto ciò che serve sono due semplici calzini lunghi

Ecco come fare i boccoli senza piastra, phon e spazzola, basta usare dei semplici calzini lunghi che si hanno in casa. Il procedimento è veramente basilare e non richiede nessuna grande capacità artista o manuale. Quello che bisogna fare ovviamente è lavarsi i capelli e poi asciugarli. Una volta asciutti poi mettere delle gocce d’olio dalla metà in giù. È possibile usare qualsiasi tipo di olio per capelli, si consiglia di usare ovviamente quello specifico per il capello che si ha.

Una volta dunque che sono asciutti e inumiditi con dell’olio bisogna prendere i famosi calzini. Dividere i capelli in due ciocche, quindi due metà, e lasciarle cadere una a destra e una a sinistra.

Poi mettere l’estremità superiore del calzino nella zona della radice e attorcigliare la ciocca di capelli attorno al calzino. Una volta che la ciocca è attorno al calzino chiudere l’indumento piegandolo su se stesso e bloccarlo con un elastico nella zona superiore. Se necessario anche più di uno. Ripetere la stessa operazione dall’altro lato, andare a dormire e sciogliere i capelli la mattina seguente. Ecco come fare dei boccoli straordinari a costo zero.

