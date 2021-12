Ecco come fare dei morbidissimi dolcetti di Natale senza cottura e senza burro e farina che si sciolgono in bocca in un’esplosione di gusto

Oltre agli intramontabili panettone e pandoro e ai biscotti di Natale, esistono una miriade di altri dolci davvero speciali: l’alberello di cioccolato e frutta secca, il cremoso tronchetto, il semifreddo al tiramisù, ecc. Che siano facili da preparare o più impegnativi, in ogni caso la dolce nota finale al menù natalizio non può mancare. Spesso, però, i piatti da preparare sono davvero tanti e per dessert si cerca qualcosa di buono, ma veloce. Ecco, ad esempio, come fare dei morbidissimi dolcetti di Natale senza cottura e senza burro e farina che si sciolgono in bocca in un’esplosione di gusto. Sono veramente semplici e veloci da fare e piaceranno sicuramente a tutti.

Per preparare questi deliziosi bocconcini servono 30 ml di acqua, 2 cucchiaini di caffe solubile, 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo, 150 g di savoiardi, cacao in polvere, nutella e dei pirottini di carta nei quali adagiarli.

Come prima cosa bisogna sciogliere in una tazza 2 cucchiaini di caffè solubile in 30 ml di acqua e mettere da parte.

In una ciotola versare 250 gr di mascarpone con 50 gr di zucchero a velo e mescolare per bene. Aggiungere la soluzione di caffè, precedentemente preparata, e amalgamare il tutto per ottenere una crema liscia e omogenea.

Prendere 150 gr di savoiardi e con l’aiuto di un robottino triturarli finemente e aggiungerli alla crema. Mescolare, ricoprire con la pellicola e riporre in frigo per 30 minuti.

Trascorso il tempo necessario, riprendere il composto per formare i dolcetti, che possono essere semplicemente passati nel cacao in polvere o farciti. Nel primo caso basta metterli nei pirottini di carta e sono già pronti. Nel secondo caso bisogna aprire l’impasto sul palmo della mano e con l’aiuto di una sac à poche piena di nutella farcire la parte centrale, richiudere per bene la pallina, passarla nel cacao in polvere e metterla nei pirottini.

I dolcetti sono già pronti e in entrambi i casi andranno a ruba.

La crema al mascarpone

Un’alternativa altrettanto veloce e facile è quella di fare una crema al mascarpone. È golosa, densa al punto giusto e perfetta per preparare un dolce al cucchiaio buonissimo con il panettone o con il pandoro.

Vediamo come prepararla. Dividere 2 tuorli dagli albumi, metterli in una ciotola con 100 gr di zucchero e montarli con le fruste elettriche per farli diventare spumosi e biancastri. Unire 400 gr di mascarpone e lavorare il tutto per ottenere un composto omogeneo.

Montare, poi, gli albumi a neve fermissima e unirli alla crema di mascarpone con movimenti delicati, dal basso verso l’alto, in modo da non smontare eccessivamente la crema.

Prendere dei bei bicchieri e mettere qualche cucchiaio di crema sulla base. Aggiungere dei pezzi di pandoro o di panettone sbriciolati grossolanamente e poi di nuovo crema al mascarpone. Alternare gli ingredienti e terminare spolverizzando con cacao amaro in polvere.

