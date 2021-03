Tutti almeno una volta ci siamo dilettati in cucina nella preparazione di ricette ispirandoci ai nostri cari, con l’intento di renderli felici e prenderli per la gola. Ma quante volte è capitato nella preparazione di una ricetta che il risultato ottenuto non rispecchiasse quello sperato? Certo non a tutti piace cucinare, tuttavia a volte basta mettere in pratica alcuni semplici trucchetti per facilitarsi il lavoro ed ottenere dei risultati pazzeschi.

Ecco come fare dei dolci spettacolari in modo semplicissimo per essere orgogliosi dei risultati

Per ottenere dei dolci favolosi basterà seguire qualche piccolo accorgimento:

Strumenti, quantità e temperature

Quando prepariamo una ricetta risulta fondamentale avere i strumenti più adatti, a partire dai recipienti, ad una buona bilancia, nonché un termometro per valutare la temperatura degli ingredienti.

Per quanto riguarda le quantità è consigliabile aggiungere alla ricetta sempre 2-3 grammi in più rispetto a quelli indicati, perché spesso soprattutto le farine e gli zuccheri tendono a rimanere in parte nei recipienti.

Montare perfettamente gli albumi o la panna

Per montare in maniera eccellente gli albumi e la panna e ottenere una neve ferma è necessario prestare attenzione al contenitore, meglio se in acciaio e ben freddo. Di fatti prima di utilizzarlo è utile metterlo in frigo 10 minuti. Utilizzare le fruste elettriche o la planetaria in maniera graduale. Prima utilizzare una velocità più bassa e via via aumentarla.

Stampi in silicone

Preferire gli stampi in silicone permetterà in primis di non utilizzare burro e altri ingredienti per imburrare lo stampo. Inoltre il silicone facilita una diffusione del calore omogenea ed è anche più facile estrarre il contenuto dall’interno, evitando che si rompa.

Impasto secco

Se l’impasto della torta una volta cotto risulta troppo secco, versare dell’acqua in qualche cucchiaino di miele. Applicare il composto con un pennello sulla superficie interna della torta e l’impasto risulterà soffice.

Qualche trucchetto creativo

Per ottenere una torta bicolore perfetta.

È possibile utilizzare due bottiglie di plastica nelle quali riporre attraverso un imbuto gli ingredienti dell’impasto. Ad uno dei due aggiungere anche il cacao. Miscelare il tutto e versare in maniera alternata all’interno di un ruoto i composti. Versare una discreta quantità di impasto bianco e perfettamente al centro versare una quantità di quello al cacao. Ancora al centro altro impasto bianco e poi al cacao e così via. Si otterrà una torta perfettamente zebrata.

Creazioni al cioccolato

Per creare delle decorazioni al cioccolato, versare all’interno di un bicchiere d’acqua fredda del cioccolato fuso, con la sac à poche, dando al cioccolato le forme desiderate. Attendere qualche minuto ed estrarre dall’acqua la creazione al cioccolato da riporre sui nostri piatti.

Creazioni al caramello

Riempiere un palloncino d’acqua fredda e riporlo su di una ciotola. Versare sull’estremità del palloncino il caramello fuso e lasciarlo colare sul palloncino. Appena solidificato, rompere il palloncino e la creazione è pronta.

Per gli aspiranti pasticceri, ecco anche i consigli della nonna per ottenere un pan di Spagna perfetto a prova d’ospite.