Per aperitivi e per stuzzichini gustosi e saporiti, ecco come fare degli antipasti con i frutti di bosco. Perché quelli di bosco sono frutti non solo molto versatili per le ricette, ma anche degli alleati per la salute così come è spiegato in quest’articolo.

Ecco, allora, per esempio, come preparare velocemente delle sfiziose tartine ai frutti di bosco. Ma anche il formaggio condito con il miele, le noci e i frutti di bosco. Così come è possibile preparare degli antipasti con mortadella e frutti di bosco anche come alternativa al classico prosciutto e melone.

Ecco come fare degli antipasti con i frutti di bosco, dalle tartine al formaggio condito

Tartine ai frutti di bosco. Tagliare fette di pancarrè delle dimensioni e della forma desiderata. Per poi spalmare su ogni fetta un gustoso formaggio spalmabile. Per esempio, il caprino che è stato aromatizzato con pepe rosa e con olio extravergine di oliva, per poi completare la realizzazione di ogni tartina aggiungendo frutti di bosco come anche i lamponi e due foglioline di basilico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Formaggio con miele, noci e frutti di bosco. Se per le tartine si usa come base il pancarrè, per questa preparazione, invece, non si deve far altro che condire delle fette ben spesse di formaggio rotondo a pasta filata. Aggiungendo su ogni fetta di formaggio, nell’ordine, miele a filo, granella di noci e frutti di bosco per completare la decorazione.

Per esempio, un mix di mirtilli rossi e di lamponi al fine di ottenere un antipasto sfizioso ed alternativo. E anche in grado di soddisfare appieno il palato.

Antipasto mortadella e frutti di bosco. In alternativa all’antipasto classico prosciutto e melone, come sopra accennato, si possono servire, su un ampio piatto di portata, fette di mortadella alternate da crackers. Spalmandoci sopra formaggio crescenza e decorando con ribes e more. Per poi chiudere la decorazione dell’antipasto mortadella e frutti di bosco con le foglie di menta.