Come abbiamo detto in un nostro precedente articolo, il momento della passeggiata del fedele amico a quattro zampe è importante per la sua crescita e per la relazione con il padrone.

Durante la passeggiata, infatti, il cane, oltre a fare i bisogni, socializza con altre persone ed animali, fa esercizio fisico e sfoga le sue emozioni. Purtroppo però, capita che la passeggiata la si consideri come una routine a volte noiosa e fine a se stessa.

Non è così ed ecco come fare a gestire in modo corretto il cane quando lo si porta a spasso. Innanzitutto è importante l’attrezzatura perché a secondo di cosa si utilizza cambia la qualità delle passeggiate con il nostro animale peloso.

Si parla dei collari e delle pettorine da usare.

Collare o pettorina

Il semplice collare è adatto ai cani che non tirano troppo al guinzaglio e sanno stare al passo. Il collare a strozzo, invece, è sconsigliato assolutamente specie per quei cani che tirano molto stando al guinzaglio. Rischiano di soffocare strozzandosi.

Lo stesso dicasi per il cosiddetto collare castigo. Consigliato invece il collare antifuga per i cani timorosi che passeggiano senza tirare al guinzaglio.

La sua utilità e legata al fatto che qualora il cane dovesse avere paura di qualcosa, evita che si liberi per scappare via. Per quanto riguarda la pettorina, possiamo distinguere tra quella normale e quelle antitiro. La prima è consigliata per i cani che fanno sport e tirano un po’ al guinzaglio.

Utile anche per i cani timorosi che potrebbero liberarsi. La seconda, invece è indicata per quei cani che tirano molto mentre sono al guinzaglio evitandogli problemi al collo per via del collare.

Durante la passeggiata bisogna trasmettere tranquillità al cane

Passata la fase sulla scelta degli strumenti da utilizzare prima di uscire, ecco come fare a gestire in modo corretto il cane quando lo si porta a spasso. Nella gestione del nostro amico a quattro zampe, molti non riescono controllare la camminata.

Il cane potrebbe non voler camminare, oppure tirare molto al guinzaglio. Pertanto è importante fargli capire come camminare in modo correttoì. Bisogna tenere presente che in quell’istante il cane è teso, eccitato e confuso pertanto bisogna trasmettergli tranquillità.

Quindi si consiglia di camminare con serenità guidando il cane con delicatezza e facendolo sentire libero di annusare e fare i propri bisogni senza stress. Ovvero gridare, correre e strattonarlo in quanto il cane potrebbe dipendere completamente dal suo padrone.

Ultima accortezza è tenere il guinzaglio ad una lunghezza media. In questo modo si evita di avere mancanza di controllo da un lato ma dall’altro si evita stress per l’animale facendolo stare troppo vicino. L’ideale è lasciargli libertà di movimento tenendo il guinzaglio morbido.