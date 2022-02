Un ottimo secondo di carne davvero semplice da preparare è il classico rollè. Si tratta di una ricetta ricca e sostanziosa, estremamente versatile ed ideale per pranzi e cene speciali.

La preparazione è simile a quella degli involtini, ma questa volta bisogna soltanto pensare più in grande.

Per realizzare un ottimo rotolo di carne, ci serviranno:

una fetta di vitello da 1 kg;

4 uova;

50 g di pangrattato;

25 g di formaggio grattugiato;

60 g di funghi misti;

150 g di prosciutto crudo;

200 g di scamorza affumicata;

prezzemolo;

rosmarino;

2 spicchi d’aglio;

2 carote;

una cipolla;

olio EVO, sale e pepe.

Ecco come farcire questo spettacolare rotolo di carne al forno, talmente buono da leccarsi i baffi

Per prima cosa, inseriamo il pangrattato all’interno di una ciotola e mischiamolo con un trito di prezzemolo e di aglio. Una volta amalgamati gli ingredienti, sbattiamo le uova in un piatto ed inseriamovi il formaggio grattugiato insieme al pangrattato aromatizzato. Aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe e mescoliamo il tutto, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Riscaldiamo un filo d’olio in una padella e versiamo il composto, come fosse una frittata e facciamo dorare da entrambi i lati.

Una volta cotta, lasciamola riposare e nel frattempo occupiamoci dei funghi. Dopo averli puliti e lavati, facciamoli trifolare con olio EVO, aglio e prezzemolo per circa 10 minuti.

A questo punto, prendiamo la nostra fetta di carne di vitello e adagiamo su di essa la frittata. Dopo di che, aggiungiamo le fette di prosciutto crudo, la scamorza tagliata a fette ed i funghi cotti.

Quindi, ecco come farcire questo spettacolare rotolo di carne che ci darà tante soddisfazioni. Una volta arrotolato, chiudiamolo con dello spago alimentare infilandoci qualche rametto di rosmarino. Riscaldiamo nuovamente una padella con dell’olio e rosoliamo il nostro rotolo soltanto esternamente.

Quando sarà pronto, adagiamo il rotolo su una pirofila irrorata con dell’olio EVO e contorniamolo con un trito di carote, cipolle e rosmarino. Versiamo 2 bicchieri d’acqua ed inforniamo a 180 gradi per circa un’ora.

Trascorso il tempo necessario, aggiungiamo intorno al rotolo anche delle patate tagliate e cubetti ed inforniamo nuovamente a 180 gradi per un’ora.

Una volta cotto, aspettiamo che si raffreddi e poi tagliamolo a fette prima di servirlo insieme al contorno di verdure.