Ecco come far tornare in vita una pianta secca dopo le vacanze estive. Vogliamo parlare di quante volte ci è successo? Parti per la vacanza e quando torni la tua piantina è tutta secca? Oggi abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Con questi metodi niente più piante secche dopo le ferie.

Quindi non buttiamoci giù e facciamo tornare in vita le nostre piante!

Come prima cosa, dopo le vacanze estive, potete sciogliere dell’aspirina nell’acqua e spruzzarla sulla pianta. L’aspirina ha tantissimi usi. Clicca qui per scoprire come la puoi usare per le faccende domestiche. Oppure potete usare i fiori di Bach da nebulizzare sulle foglie. Un altro consiglio per far tornare in vita la vostra pianta è quello di controllare lo stato delle radici estraendo pian piano la pianta dal vaso e spuntando se necessario le radici. In seguito immergete la pianta nell’acqua fin oltre il bordo del vaso, bloccata con un peso e lasciata in immersione fino a quando non ci saranno più bollicine che salgono verso la superficie.

La piantina va lasciata in acqua per almeno 30 minuti una volta terminate le bollicine, poi quella in eccesso va fatta scolare, ed infine la piantina va rimessa nel suo portavasi e collocata all’ombra, anche se si tratta di una pianta che dovrebbe stare al sole. Ovviamente queste operazioni non andranno svolte con acqua fredda o calda, ma bensì con acqua a temperatura ambiente. Sarà molto semplice far tornare in vita le vostre piante!

Potete pulire le foglie con un panno e possono essere nebulizzate, e la parte secca va rimossa con forbici o oggetti appositi. Meglio se prima immersi nel latte. Se la vostra pianta è però ormai quasi un caso clinico dovete incappucciare la vostra pianta, sigillandola nella plastica, prima di collocarla all’ombra. In questo modo il fogliame manterrà l’umidità necessaria mentre le radici riprendono a funzionare, e dovreste riuscire così a far tornare in vita la vostra pianta!