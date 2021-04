Ci troviamo nel mezzo della primavera e quindi anche nel pieno delle pulizie proprie di questo cambio di stagione. Sono infatti queste le settimane dove, solitamente, molti di noi mettono sotto sopra la casa con l’obiettivo di eliminare lo sporco anche dai posti che durante l’inverno hanno trascurato. Che sia sotto il divano o sopra il ripiano più alto di una mensola in cucina, durante le pulizie di primavera pochi posti si salvano dall’essere disinfettati e lucidati. Anche quelli che, più di tutti, sono nascosti e difficili da raggiungere.

Una pulizia approfondita

Non dobbiamo sottovalutare l’importanza di queste pulizie approfondite. Se non le facessimo infatti ci troveremmo con il tempo a dover fronteggiare problemi ben più gravi del disordine. Lo sporco quando si accumula tende a rovinare oggetti, superfici ed elettrodomestici. Per questo, seppur ogni tre mesi, è assolutamente necessario rimuoverlo da ogni dove. Anche dai luoghi che non sono visibili e che, quindi, non ci creano troppo fastidio se pieni di sporco. A tal proposito, vediamone uno e scopriamo un rimedio eccezionale per disinfettarlo a dovere. Infatti ecco come far tornare gli ugelli del gas brillanti e senza tracce di sporco in meno di quaranta secondi.

Neanche un minuto

Proprio per l’utilizzo che facciamo del piano cottura, quest’ultimo tende a sporcarsi con una velocità a dir poco impressionante. Se le griglie e le parti più superficiali le puliamo quotidianamente, ce ne sono delle altre che non sono così facili da mantenere lucide e brillanti. Come appunto gli ugelli. Come dicevamo infatti è necessario di tanto in tanto fare della manutenzione anche sui luoghi più nascosti. E se è la pigrizia a fermarci, oggi abbiamo la soluzione che stavamo cercando. Il metodo che presentiamo infatti non richiederà più di un minuto per essere portato a termine.

Vediamo di che si tratta. Dunque ecco come far tornare gli ugelli del gas brillanti e senza tracce di sporco in meno di quaranta secondi. Non dovremo far altro che prendere un bicchiere e inserirvi all’interno una bustina di lievito secco e dell’aceto bianco. Mescoliamo il tutto e, con l’aiuto di uno spazzolino, andiamo ad applicare il composto sugli ugelli. Ovviamente dopo aver levato la griglia e i fuochi. Lasciamo agire per venti secondi, e quindi rimuoviamolo utilizzando un panno. Così facendo, in pochi secondi, avremo pulito e lucidato anche la parte più nascosta del piano cottura. Provare per credere. E dunque ecco come far tornare gli ugelli del gas brillanti e senza tracce di sporco in meno di quaranta secondi.