Sembra incredibile, ma anche i cani sono come noi umani. A volte, infatti, non hanno fame o fanno di tutto per farcelo pensare. Si avvicinano alla ciotola, la guardano con sdegno e si allontanano. Altre volte ancora non si avvicinano nemmeno alla ciotola.

Com’è possibile che i nostri amici a 4 zampe a volte non abbiano fame? Ebbene, le ragioni possono essere tante. Anche le soluzioni però, ed è su quelle che oggi Noi di ProiezionidiBorsa ci vogliamo concentrare. Ecco come far tornare l’appetito al cane che non ha fame e non mangia.

Nessuna passeggiata prima del pasto

Il cane che teniamo in casa con noi è abituato ad un alto livello di attenzioni. Nella storia, infatti, i cani sono stati usati per molti fini: pastorizia e allevamento in primis.

Oggi, però, la maggior parte dei cani viene definita “da compagnia”. Ebbene, questi ultimi hanno proprio bisogno delle nostre attenzioni. Non possiamo aspettarci di vederli sempre allegri e proattivi se non abbiamo dedicato del tempo a stare con loro. E poi, passeggiare fa benissimo anche a noi umani, come diciamo qui.

Orari pasti sballati

Ce lo dimentichiamo spesso, ma tutti gli animali, noi compresi, dovremmo assumere del cibo con regolarità. Pasti fissi, stesse ore.

In questo modo, abituiamo il nostro corpo ad un ritmo sano, ogni giorno. Se invece diamo il cibo al nostro cane e orari sempre diversi, è quasi normale che non abbia fame. I cani sono animali molto abitudinari, cerchiamo di ricordarcelo.

No a snack né merende

Ancora una volta, i cani sono proprio come noi. Le “merendine” o gli snack non sono l’ideale per tenerli attivi ed in forma.

Cerchiamo, quindi, di evitare di farci commuovere da quegli occhioni dolci e teniamo duro. All’ora di pranzo o di cena il nostro cane avrà molto appetito.

Ecco svelato, dunque, come far tornare l’appetito al cane che non ha fame e non mangia.