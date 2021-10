Passiamo buona parte del tempo libero sui social. Ci rilassiamo guardando foto di animali, leggendo notizie interessanti o condividendo le nostre esperienze. Comunichiamo con amici e sconosciuti, scambiandoci con loro immagini scherzose.

A volte, questi scherzi diventano virali e inondano le nostre bacheche. Non sempre riusciamo a capirli e la sensazione di essere gli unici a non ridere può essere spiacevole. In questo articolo parleremo del meme sulla bocca di tutti, evil be like, e impareremo a usarlo nel modo giusto.

Cosa sono i meme

I meme sono idee che si propagano su internet in modo rapido e inaspettato. Possono assumere la forma di video o di immagini corredate da un testo. Gli utenti dei social li condividono e modificano a loro piacimento, cercando di interpretare con originalità lo spunto di partenza.

Ecco come far ridere gli amici e prendere una pioggia di like con questo scherzo virale che sta spopolando su internet

Frequentando Instagram, Twitter o Facebook, di recente avremo notato un abbondare di foto in negativo. Ritraggono personaggi famosi e sono accompagnate da una loro citazione con il significato ribaltato. Si tratta del meme evil be like, ormai popolarissimo. Per fare un esempio, se il personaggio è Martin Luther King, nel meme sarà scritto: Evil Martin Luther King be like: I have a nightmare. Lo scherzo stravolge quindi la celebre frase I have a dream, pronunciata dal reverendo davanti al Lincoln Memorial nel 1963.

Come sfruttare al meglio questo divertente meme

Adesso che sappiamo in cosa consiste, ecco come far ridere gli amici e prendere una pioggia di like con questo scherzo virale che sta spopolando su internet.

Per la nostra battuta ad effetto da condividere su social o whatsapp, dobbiamo innanzitutto scegliere una foto e modificarla. Possiamo ricavare un negativo utilizzando app gratuite come Snapspeed. In alternativa, è possibile ritoccarla aumentando il contrasto. Per farlo, basta andare nell’opzione modifica della galleria fotografica presente nello smartphone.

Come secondo passo, dobbiamo individuare una citazione famosa del personaggio di nostra scelta, o un suo motto. Ad esempio – il riferimento è a un post di successo della pagina Sapore di male – possiamo ribaltare una frase del’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Evil Giuseppe, dunque, potrebbe dire: “Questo governo lavora col favore delle tenebre”.

La battuta perfetta richiede il pubblico adatto

Trovare frase e personaggio originali non è così semplice, soprattutto perché il meme circola ormai da un po’. Per orientarsi, conviene sempre pensare al nostro pubblico di riferimento. Volendo, possiamo rendere protagonisti di evil be like anche noi stessi e gli amici. Per rinsaldare i nostri legami condividendo una risata.