A volte basta un po’ di fantasia per dare a una serata fra amici un tono speciale. La pizza che vi proponiamo può rendervi cuochi creativi e originali, usando degli ingredienti insoliti. Ecco a voi la pizza con banana e ananas! Ecco come far meravigliare i tuoi amici con una pizza dal sapore insolitamente tropicale.

Come preparare un buon impasto

Per la pizza, come d’altronde anche per il pane, fare un buon impasto è fondamentale. La pizza è un alimento che si fa con poche cose, ma sapientemente dosate. L’impasto è una di queste. Abbiamo già trattato l’argomento in un altro articolo, a cui vi rimandiamo.

Come stendere l'impasto

Sulla base della teglia da pizza si sparge un pochino di farina per non farla attaccare. Si prende la dose d’impasto per una teglia e si stende. Per chi è già pratico, si può stendere con le dita. La pasta infatti, mantiene la sua consistenza elastica. Si spinge la pasta dal centro verso i lati fino a che tutta la teglia non è coperta. Se non si ha molta abilità nel fare ciò, allora meglio usare il mattarello e una volta stesa si passa nella teglia, aggiustandola alla forma di questa.

La pizza con ananas banana e fiordilatte

Una volta steso l’impasto sulla teglia, si irrora con pezzetti di fiordilatte già precedentemente tagliato, di bufala o di mucca secondo i gusti. Si evita di usare la mozzarella perché contiene un eccesso di latte. Si fa un giro di olio extra vergine di oliva sul fiordilatte e si aggiunge la banana tagliata a rondelle non troppo fini a creare uno strato. Poi sopra di queste si appoggia l’ananas. Si può mettere o a rondelle intere o a pezzetti, come meglio aggrada.

Sia la banana che l’ananas sopportano bene la cottura e non si guastano nel forno. Prima di infornare, fare una seconda passata di olio EVO e cuocere come una pizza normale.

Se si ama accentuare il gusto dolce del fiordilatte, si può aggiungere su quest’ultimo un pizzico di sale.

Questa pizza è molto gustosa, ha un sapore quasi agrodolce ed è davvero una scoperta. Oltretutto può diventare il punto di partenza di altre nuove combinazioni, tutte da sperimentare.