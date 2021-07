È veramente uno dei primi giochi dei bimbi, perché è divertente, colorato e da largo spazio alla fantasia dei nostri cuccioli… ed anche alla nostra. Il pongo, ossia la pasta modellabile colorata, è un gioco antico. In commercio se ne trovano di tutti i tipi e colori ed ormai sono anche sicuri dal punto di vista della salute. Sono, però, comunque prodotti industriali, che contengono coloranti e conservanti. Ecco, quindi, come far giocare i nostri bimbi a casa ed in totale sicurezza.

Il pongo

Ci sono un’infinità di ricette da seguire per poter preparare il pongo in casa. Eccone alcune.

Per i bimbi più piccoli, è meglio usare ingredienti totalmente commestibili. Vi occorrerà:

a) 1 tazza di crema di riso;

b) 1 tazza di amido di mais;

c) ½ tazza d’acqua;

d) 40 ml di olio;

e) colorante alimentare.

Mescolare il tutto, impastando fino ad ottenere un composto morbido, liscio e malleabile.

Un’altra ricetta prevede, invece, l’utilizzo di sale e cremor tartaro. Sono comunque ingredienti innocui e commestibili, da utilizzare in completa tranquillità. Per questo tipo di pongo ci occorrerà:

a) 1 bicchiere d’acqua;

b) bicchiere di farina;

c) 1 cucchiaino di cremor tartaro;

d) 1 cucchiaio d’olio;

e) ½ bicchiere di sale;

f) colorante alimentare.

Uniamo tutti gli ingredienti in un pentolino e portiamo sul fuoco al minimo, mescolando per ottenere il composto della consistenza desiderata. Lasciamo raffreddare.

Ecco come far giocare i nostri bimbi a casa ed in totale sicurezza

Sarà un vero divertimento, per i nostri bimbi, anche la preparazione del pongo. Rendiamoli, quindi, partecipi delle varie fasi di preparazione. Sarà per loro una soddisfazione giocare utilizzando una loro creazione.

Se vogliamo evitare i coloranti alimentari, anche se totalmente sicuri, possiamo utilizzare gli ingredienti più comuni che abbiamo in casa e che hanno il potere di tingere il composto: va benissimo, quindi, il cacao, il succo di barbabietola, stando attenti alle dosi per renderlo solido, la curcuma o la cannella. Per non farlo seccare, stiamo attenti a non lasciarlo all’aria per troppo tempo: chiudiamo il composto nei sacchetti per alimenti o, meglio ancora, in barattoli a chiusura ermetica. Possiamo anche ungerlo con qualche goccia d’olio. Buon divertimento a tutti.