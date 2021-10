In ogni periodo dell’anno le decorazioni in casa che si possono realizzare con le piante sono moltissime. Si avvicinano le festività e l’autunno tinge le foglie di numerose sfumature cromatiche che fanno spalancare gli occhi sullo spettacolo della natura.

In questa stagione in cui le temperature sono ancora miti è possibile approfittare di qualche piacevole uscita fuori porta a contatto con le bellezze naturalistiche. Chi ama il foliage, può approfittare del periodo per ammirare una cascata d’oro di un particolare albero dalla tradizione ultramillenaria.

In alternativa, c’è chi invece approfitta per passeggiare nei boschi per godere dei profumi e delle atmosfere della vegetazione. Proprio chi ama i profumi di alcune piante tipiche dei boschi, come i pini, potrebbe farne crescere uno anche nella propria abitazione. Ecco come far germogliare un elegantissimo pino in miniatura in casa con questi semplici trucchetti.

Come creare un angolo verde in casa a costo quasi pari a zero

Il giardinaggio rappresenta per molti non solo un momento di svago, ma anche un modo per distendere i nervi. Non è un caso che il gardening sia diventato oggetto di numerosi studi scientifici che mostrano rilevanti evidenze. Ne abbiamo parlato in precedenza indicando quali sono le 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ritrovare se stessi.

L’autunno è un momento ideale per dedicarsi alla cura del giardino o degli spazi verdi in casa. Chi vuole farlo senza spendere soldi, può approfittare di una tecnica antichissima ma estremamente efficace.

Avere a disposizione un immenso giardino oppure il davanzale di una finestra, poco importa. Di idee per decorare e rendere belli i propri spazi ce ne sono tantissime. Un esempio lo abbiamo fornito quando abbiamo indicato come valorizzare un balcone stretto e piccolo ad esempio. Ebbene, se oltre all’estetica si desidera trovare alcuni profumi particolari, perché non fra crescere un piccolo pino in casa?

Ecco come far germogliare un elegantissimo pino in miniatura in casa con questi semplici trucchetti

Sembrerà incredibile, ma da una semplice pigna è possibile far germogliare un pino davvero bello e profumato. Per ottenere i risultati desiderati è necessario seguire alcune fasi che illustriamo di seguito.

Per prima cosa è necessario procurarsi una pigna giovane e non aperta che abbia ancora i semi al proprio interno. È importante effettuare questa raccolta nel massimo rispetto della natura e di quanto stabilisce l’articolo 625 del codice penale. Lavare la pigna e, se necessario, eliminare eventuali funghi con specifici insetticidi. Successivamente lasciare che si asciughi in un luogo asciutto e fresco.

In questa fase, la pigna dovrebbe iniziare a schiudersi consentendo la fuoriuscita dei semi. A questo punto, interrare solo una piccola sezione o la base della pigna in un vaso e posizionarla in una zona esposta al sole.

Quotidianamente innaffiare la pigna senza esagerare di modo da non far marcire i semi e la parte legnosa. A questo punto, inizieranno a germogliare i semi e nell’arco di breve tempo si formerà il pino in miniatura nel vaso.