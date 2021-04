Il gatto è un animale molto particolare. Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono la territorialità e un’indole solitaria. Pertanto, la presenza di un gatto adulto in casa può diventare problematica quando si decide di adottare un altro animale. Soprattutto se questo animale è un cane.

La convivenza di queste due specie così diverse non è impossibile. Anzi, sono frequenti i casi di cani e gatti che diventano ottimi compagni e amici. Eppure, ciò si verifica più spesso quando i due animali sono messi insieme da piccoli. Spesso un cane adulto accetta più facilmente l’arrivo di un gattino. Viceversa, il gatto può essere più restio e dimostrare aggressività o stress.

Non significa che sia necessario rinunciare a prendere un altro animale in famiglia. Sarà sufficiente porre le basi di una buona comunicazione e conoscenza tra i due animali. Ecco come far convivere pacificamente cane e gatto grazie ai consigli dell’esperto.

Grandi cambiamenti in famiglia

Poiché si considera ogni animale come un componente della famiglia, non si vorrebbe mai metterlo in difficoltà. I gatti però, specialmente se hanno vissuto solo con umani per anni, spesso non si mostrano felici quando viene introdotto un altro animale. Sia dà il caso che questo potrebbe essere anche un altro felino.

Il gatto non ama l’invadenza che invece è una caratteristica canina. Insomma, gli educatori cinofili affermano che la prima cosa da valutare sono le differenze tra queste due specie. Valutiamo il carattere del nostro gatto e la sua età. Siamo gli unici a poter prevedere le sue reazioni di fronte a un cambiamento così importante.

Ecco come far convivere pacificamente cane e gatto grazie ai consigli dell’esperto

Nel momento in cui la decisione è presa, la prima cosa da fare è introdurre gradualmente i due animali. Il gatto dovrà sempre avere a disposizione dei luoghi tranquilli dove ripararsi. Passerelle rialzate, una stanza che ritiene sicura e che sia silenziosa. Il cane non dovrà invadere immediatamente tutto il suo spazio.

Quindi cerchiamo di trattenere il cucciolo in una stanza separata dal gatto per i primi giorni. Scambiamoli di stanza per almeno 2 ore al giorno. in questo modo il gatto sentirà l’odore del cane. Poi, introduciamo i due lasciando sempre al gatto una via di fuga o un luogo dove possa osservare il cane dall’alto.

Se il cane è già esuberante, cerchiamo di farlo avvicinare al gatto solo quando si mostra tranquillo. È importante che anche la zona cibo sia separata. Il cane non dovrà mai infastidire il gatto durante i pasti. Sono dopo qualche giorno lasciamo liberi i due di interagire. Il gatto sarà in grado di far capire al cane quando vuol o non vuole essere avvicinato.