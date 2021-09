Uno dei fiori più colorati e affascinanti che ci siano è sicuramente la dalia. Questa pianta originaria del Messico è conosciutissima per i suoi fiori molto particolari. Dalla forma tondeggiante e con una moltitudine di piccole foglioline che quasi ricordano un pompon. Sono tantissime le varietà presenti in natura e tutte estremamente bellissime da tenere in casa. Un vaso che esplode di colori e vivacità dà tutt’altro aspetto a qualsiasi casa.

Ecco come fanno i fioristi a far durare più a lungo le stupende dalie nei vasi

Possiamo coltivarla in casa proprio come una normalissima pianta. Ma attenzione al clima della zona in cui viviamo, questa pianta ha bisogno di temperature miti. Ama molto l’esposizione ai raggi solari e in genere si pianta in primavera per sbocciare in questo periodo.

Oppure possiamo creare un bellissimo bouquet

Comprarla già recisa per metterla in vaso è sicuramente un’opzione più che valida. Infatti non tutti hanno a disposizione lo spazio necessario per coltivarla in vaso. Quindi possiamo acquistarla dal fiorista e comporre il nostro stupendo bouquet colorato. Il problema però è sempre lo stesso con tutti i fiori recisi. Non è facile farli durare nel loro splendore per tanto tempo. Ecco quindi qualche trucco per avere sempre dalie sgargianti e rigogliose per molti giorni.

Prima di tutto la pulizia

Bisogna eliminare il materiale vegetale in eccesso, questo significa liberarsi delle foglioline lungo lo stelo. La pulizia è fondamentale per evitare che marciscano velocemente. Compriamole al mattino e procediamo subito a pulirle. Dopodiché con delle cesoie per giardinaggio recidiamo lo stelo sopra il nodo. Sarà facile riconoscerlo è il punto dove spuntano le ultime gemme non ancora schiuse.

Anche il tipo di taglio è fondamentale per farle durare più a lungo. Lo stelo o fusto della dalia è di tipo cavo, quindi andrà tagliato in modo obliquo. E con un taglio il più possibile netto cercando di non sfibrare il gambo.

Ora possiamo mettere le dalie nel nostro vaso

Meglio sceglierne uno con un fondo in argento perché tiene lontano i batteri che possono rovinare subito il fiore. Non ammassiamo troppe dalie nello stesso vaso perché hanno bisogno di spazio e della giusta quantità di acqua. Per il primo travaso usiamo acqua leggermente tiepida le aiuterà a rinvigorirsi ed abituarsi al nuovo ambiente.

Ed ecco come fanno i fioristi a far durare più a lungo le stupende dalie nei vasi. Ora possiamo goderci il nostro splendido bouquet di dalie per molto più tempo. Cambiamo spesso l’acqua, circa ogni 3 giorni e controlliamo che non si stia formando melma. In quel caso puliamo bene il vaso con un detergente disinfettante prima di rimetterci i fiori.

