Sono praticamente pochissimi ormai gli italiani che non usano quotidianamente Facebook. Tra questi, moltissimi utilizzano il social americano per seguire le più importanti news a livello nazionale ed internazionale. Purtroppo, però, negli ultimi anni Facebook è diventata tristemente famosa per essere un ricettacolo di notizie spesso infondate o totalmente false.

Per questo motivo la piattaforma sta cerando di venire incontro ai propri utenti e aiutarli a distinguere quali sono le notizie veritiere da quelle che non lo sono. Allora, ecco come Facebook cercherà di aiutarci a distinguere le notizie vere dalle ormai diffusissime fake news.

La pericolosità del fenomeno

Fino a pochi anni fa la maggior parte di noi era abituata a vedere in maniera estremamente positiva i social media. Piattaforme come Facebook, infatti, hanno cambiato radicalmente la nostra vita, permettendoci di rimanere in contatto con persone care che vivono molto lontano da noi.

Negli ultimi anni è però emersa una “faccia oscura” dei social media, utilizzati sempre di più quali mezzi di propagazione delle famose fake news. Gli utenti si sono ritrovati così in difficoltà, non riuscendo a distinguere le notizie vere da quelle che non lo sono. Negli ultimi giorni sembra però che Facebook abbia deciso di prendere sul serio il problema e aiutare i propri utenti ad evitare le fake news.

Ecco come Facebook cercherà di aiutarci a distinguere le notizie vere dalle ormai diffusissime fake news

Sembra, infatti, che la piattaforma americana abbia intenzione di mettere in guardia i propri utenti sulle pagine più inclini a diffondere fake news. In particolare, quando una persona cercherà di mettere “mi piace” su una di queste pagine gli verrà mostrata una finestra informativa. Attraverso la stessa si informerà l’utente che la pagina che ha intenzione di seguire ha la tendenza di diffondere notizie non propriamente vere.

Starà poi alla persona decidere se seguire ugualmente la pagina oppure lasciar perdere. Sembra così che l’azienda stia iniziando a contrastare un fenomeno che sta diventando negli ultimi anni sempre più diffuso e problematico.

Approfondimento

Questo giugno non possiamo perderci queste tre serie Tv sensazionali che ci terranno letteralmente inchiodati al divano