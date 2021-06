Ecco come evitare le infezioni da spiaggia seguendo una semplice regola a portata di tutti

Per la felicità di tutti è ormai tempo di mare! È davvero difficile infatti trovare chi non lo ama. Chiunque in questo periodo appena ha la possibilità scappa a farsi un bagno. E chi non può sogna ad ogni aperti il momento in cui potrà farlo.

Il mare infatti è sicuramente il luogo del relax e del divertimento estivo. Ma è anche quello in cui è facilissimo diventare bersaglio delle tipiche infezioni da spiaggia.

Questo perché la sabbia sporca con l’acqua inquinata, associati al sudore e al caldo, favoriscono l’insorgere di alcuni disturbi.

Quali sono le infezioni più comuni che si contraggono a mare?

Tra le più diffuse vi è sicuramente la micosi. Funghi e batteri infatti adorano gli ambienti umidi. Sarebbe dunque opportuno asciugare sempre bene i piedi e soprattutto usare le ciabatte quando si cammina sulla battigia.

Ma anche la impetigine è molto diffusa soprattutto tra i bambini. In questo caso trattandosi di bambini evitiamo il fai da te. Il consiglio infatti è di consultare subito un pediatra appena compaiono le temutissime bollicine.

Ma la lista non finisce certo qui!

Tra le infezioni da spiaggia c’è anche la temutissima infezione gastroenterica che si manifesta quando per sbaglio si beve, acqua di mare inquinata da coli fecali. Cosa che potrebbe accadere involontariamente anche mentre si nuota.

E poi ancora verruche, follicoliti e infiammazioni da contatto.

Sono tante quindi le infezioni che potremmo contrarre e che potrebbero rovinarci le tanto desiderate vacanze.

Ecco allora come evitare le infezioni da spiaggia seguendo una semplice regola a portata di tutti

La regola principale per scongiurare le infezioni da spiaggia è quella di fare spesso una doccia rinfrescante.

Anche se l’acqua non basta da sola ad eliminare batteri e virus, gioca comunque un ruolo determinante.

Infatti togliere dalla pelle la sabbia e il sale è la regola basilare per evitare di contrarre le fastidiosissime infezioni da spiaggia.

