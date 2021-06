Il caldo sta arrivando. In tutta Italia le temperature si stanno alzando. È l’estate che fa capolino. Si esce di casa per una passeggiata, una corsa o una camminata con degli amici. Ora che la curva dei contagi si sta appiattendo, siamo autorizzati a sperare in una ripresa veloce e importante. Bisogna rispettare ancora le sacrosante norme anti contagio, ma l’offensiva contro il Covid 19 è forte e decisa.

Si affacciano, tuttavia, i soliti problemi legati alla bella stagione. Come, ad esempio, il sudore eccessivo. Ma niente paura!

Ecco come evitare di sudare anche nelle giornate più torride e afose.

Perché si suda così tanto?

Sudare è un tentativo del corpo umano di stabilizzare la propria temperatura. Il sudore si forma sulla pelle. Alcune zone sono più interessate. Basti pensare alle ascelle. L’evaporazione di tale liquido provoca un abbassamento locale della temperatura.

Esiste, però, una condizione patologica che si chiama iperidrosi. In questo caso si suda in maniera eccessiva. Le conseguenze possono essere davvero poco piacevoli.

Ecco degli accorgimenti non scontati ma molto efficaci.

Il primo accorgimento da utilizzare è stare attenti all’alimentazione. Seguire una dieta equilibrata senza eccessi o esagerazioni di sorta ci aiuta a non sudare eccessivamente. Si consiglia di mangiare più frutta e verdura e ridurre il consumo di carboidrati. Tenersi sempre idratati è un’altra mossa molto saggia.

Rasarsi spesso è importante. In tal modo la pelle respira di più e la sudorazione si riduce.

Avere una adeguata igiene personale è fondamentale. Anche più docce in un giorno sono ben accette.

È necessario, inoltre, scegliere degli abiti di materiali traspiranti. Si pensi al lino. Maglie e pantaloni troppo attillati sono deleteri.

Un’ottima strategia, infine, può essere quella di portare con sé un ricambio. In ogni momento ci si può cambiare e ritornare freschi e profumati come prima.