L’abbronzatura è amatissima da molti di noi che fanno di tutto per ottenerne una naturale e duratura. Nei giorni scorsi abbiamo già svelato questo trucco efficace per evitare di avere un’abbronzatura con antiestetici segni del costume.

Oggi, però, vogliamo parlare di come mantenere l’abbronzatura a lungo, in modo che duri fino alla fine estate. Infatti, ecco come evitare che l’abbronzatura si spelli grazie a questo semplice trucco.

Mai dimenticare questa azione quotidiana

Se abbiamo la fortuna di avere preso il sole e di sfoggiare una bella abbronzatura intensa, non dobbiamo dimenticare che per mantenerla bella e uniforme dobbiamo intervenire quotidianamente. Dobbiamo, infatti, mantenere la pelle sempre idratata, per evitare che, seccandosi, possa spellarsi e macchiarsi.

La spellatura è una comune conseguenza di una pelle che non è stata protetta adeguatamente con la crema solare, abbiamo, oppure, preso il sole senza aver curato la nostra idratazione bevendo acqua. Una conseguenza di queste disattenzioni può essere la pelle ustionata e, quindi, la spellatura, che altro non è che la caduta dello strato più superficiale della pelle per lasciare spazio allo strato più nuovo.

Ecco come evitare che l’abbronzatura si spelli grazie a questo semplice trucco

Se vogliamo evitare questi fastidiosi effetti del sole, dobbiamo sempre idratarci adeguatamente per via interna ed esterna. Dobbiamo, infatti, bere molta acqua, anche succhi di frutta, se vogliamo, ed eventualmente prendere integratori di sali minerali.

Dobbiamo prenderci, però, anche cura dell’idratazione dell’epidermide, spalmando oli e creme lenitive e nutrienti tutti i giorni. In questo modo la pelle resterà sempre idratata ed elastica ed eviteremo che si danneggi e che mostri segni d’invecchiamento causati dalla secchezza.

Ora che conosciamo questi trucchi, se li metteremo in pratica, avremo un effetto veramente strabiliante. La nostra abbronzatura sarà bellissima ed uniforme e durerà fino alla fine dell’estate, anche quando il mare e la spiaggia non saranno che un lontano ricordo.