In alcuni casi, soprattutto in estate, può essere un problema ricorrente. Il cellulare può surriscaldarsi, ad esempio, se lo lasciamo in auto al chiuso sotto il sole rovente per un’interna giornata ma anche se stiamo utilizzando un videogioco ad alta intensità di risorse. Ce ne accorgiamo quando vediamo il nostro dispositivo completamente in tilt o quando sullo schermo compare un messaggio di avviso che informa che il cellulare non funziona a causa della temperatura interna troppo alta.

Ecco come evitare che il nostro cellulare si surriscaldi al sole e come raffreddarlo

Per evitare il fattaccio possiamo adottare delle precauzioni. Non dobbiamo lasciare il telefono in auto per un’intera giornata sotto il sole rovente così come è bene evitare di lasciarlo in sosta alla luce diretta del sole.

Se stiamo seguendo un evento in streaming o i pargoli sono alle prese con un lungo videogioco, sono opportune delle pause. Inoltre, è importante evitare di caricare il telefono durante le fasi di gioco o videocollegamenti.

Come raffreddare il dispositivo

Se il danno è fatto dobbiamo rimediare e cercare di raffreddare il cellulare. Secondo gli esperti di tecnologia digitale i cui contributi sono riportati su varie riviste di settore, è importante dapprima spegnere il dispositivo.

Se siamo al sole, poniamo il telefono all’ombra e tiriamolo fuori dalla custodia: se è in carica, stacchiamo il cavo. Se poi ci troviamo in una condizione in cui possiamo garantire areazione o ventilazione, come l’aria condizionata in auto, sicuramente può esserci d’aiuto.

Il cellulare è diverso dal pc

Dobbiamo tener conto che i cellulari non dispongono degli stessi sistemi di raffreddamento dei computer, quindi quando diventa troppo caldo può avere bisogno di aiuto per il ripristino di una temperatura normale. Generalmente è un’operazione che si risolve senza danni per il dispositivo. L’importante è agire se notiamo il sussistere del problema.

Qualche consiglio utile

Ecco come evitare che il nostro cellulare si surriscaldi al sole e come raffreddarlo con qualche consiglio che è bene tenere in conto. Riduciamo la luminosità del display così da aiutare il dispositivo a non surriscaldarsi o a raffreddarsi il prima possibile.

Altro consiglio utile è di non forzare quando già tra le mani e all’orecchio sentiamo il dispositivo rovente. Chiudiamo il prima possibile l’app o la chiamata. Lasciamo riposare una mezz’oretta e poi ricominciamo.