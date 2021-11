Ecco come essiccare questa comune e utilissima pianta che ci fa fare i sogni d’oro con un metodo veloce e fai da te in casa

Quante volte ci siamo bevuti una bella tazza fumante di camomilla, seduti sul divano, dopo una lunga giornata di lavoro? Questa particolare pianta ha delle proprietà incredibili, perché rilassa i nervi e ci aiuta ad addormentarci meglio. È utile contro mal di testa e mal di pancia. È perfetta anche per far dormire i bimbi e calmarli, se magari sono un poco agitati oppure per alleviare le coliche. Inoltre è ottima per il benessere del nostro occhio, perché si possono fare impacchi lenitivi, e per schiarire i capelli.

Abbiamo, però, sempre utilizzato le bustine che abbiamo trovato al supermercato. Chiaramente anche questo prodotto è ottimo, ma ancora meglio sarebbe se riuscissimo ad usufruire dei veri e propri fiori della camomilla.

L’effetto della pianta sarebbe garantito al massimo e sentiremo il sapore esaltato all’ennesima potenza. Vediamo allora come essiccare questa comune e utilissima pianta che ci fa fare i sogni d’oro con un metodo veloce e fai da te in casa.

Basterà raccogliere i fiori e lasciarli essiccare in un luogo fresco e asciutto

Se abbiamo la camomilla a casa, non ci resterà che aspettare il momento della piena fioritura. Solitamente avviene tra maggio e giugno, sarà quindi questo il periodo un cui raccogliere i fiori. In ogni caso, questi ultimi sono in commercio tutto l’anno e possiamo trovarli sempre. Sicuramente essiccare quella del nostro orto o del nostro giardino sarà tutta un’altra cosa.

L’ideale per seminarla è l’inizio della primavera. Già dopo 15 giorni vedremo l’effetto desiderato.

Per essiccarla partiamo fornendoci di 1 kg di fiori di camomilla.

Possiamo raccogliere stelo e fiori che troveremo impolverati e sporchi. Laviamoli un poco sotto l’acqua corrente e scoliamoli. Dopodiché asciughiamoli con dello scottex e poniamoli sul fondo di un recipiente basso in vetro, lasciando anche la carta assorbente.

La cosa migliore è quella di lasciarli essiccare in un luogo fresco e asciutto per qualche giorno. Evitiamo di esporla al sole. Ci vorranno più o meno 7-8 giorni affinché sia pronta. Lo vedremo nel momento in cui i fiori cominceranno a sgretolarsi. Se abbiamo poco tempo, possiamo anche metterla in forno statico a 50° per 2-3 minuti, controllando che non si bruci. A questo punto mettiamola in un barattolo ermetico in modo che il suo profumo e l’essenza rimangano.

Avremo così a portata di mano un vero e proprio toccasana per piccoli fastidi quotidiani. La nostra camomilla immersa in acqua bollente sarà pronta per le fredde sere invernali, con un profumo e un gusto autentici e incredibili.