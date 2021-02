Quando compriamo frutta e verdura al supermercato, siamo molto attenti all’aspetto, alla consistenza e al colore. Ma non sempre pensiamo che tante altre persone potrebbero aver toccato, allo stesso modo, il cibo che stiamo per comprare. Si tratta di una pratica piuttosto comune e abbastanza inevitabile. Ma, dato il periodo di forte emergenza sanitaria, è giusto porre ancor più attenzione rispetto a quella che avevamo prima. E, soprattutto, igienizzare cibi come quelli che abbiamo citato poco fa per proteggere la nostra salute. Dunque, ecco come eliminare tutti i batteri da frutta e verdura con questo ingrediente naturale.

Lavare frutta e verdura, facciamo attenzione per proteggerci

Dunque, abbiamo capito che, dato il momento di pericolo per la salute di tutti, dobbiamo adottare degli accorgimenti maggiori nella vita quotidiana. Uno di questi è sicuramente l’igiene che riguarda il cibo che compriamo. Non possiamo permetterci, infatti, di non avere un occhio di riguardo per gli alimenti che si trovano in luoghi pubblici. Perciò, ecco come eliminare tutti i batteri da frutta e verdura con questo ingrediente naturale.

Ecco qual è l’ingrediente naturale che può esserci di grande aiuto in questa situazione

L’elemento naturale che diventerà il nostro alleato numero uno è proprio l’argilla. Riempiamo una bacinella con dell’acqua e, per ogni litro, aggiungiamo un cucchiaio di argilla. Lasciamo la frutta e la verdura in ammollo per circa 20 minuti. Questo processo eliminerà qualsiasi tipo di pesticida presente sul nostro cibo e renderà gli alimenti completamente igienizzati, sicuri e liberi dai batteri. Dopo che avremo fatto trascorrere il tempo necessario, ci basterà sciacquare nuovamente la frutta e la verdura con dell’acqua fredda nel lavello, come facciamo sempre. E poi potremo cucinarla, con la consapevolezza che la nostra salute sarà al sicuro al 100%!

