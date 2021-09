Tutti noi dobbiamo fare i conti con le macchie sui vestiti, sono infatti quasi all’ordine del giorno.

Può infatti capitare in qualunque momento di rovesciare qualcosa su un capo fresco di bucato, sia in casa sia durante una bella giornata fuori porta.

Soprattutto se sembrano non andare via, rimuovere le macchie può essere davvero fastidioso. Ma esistono diverse soluzioni casalinghe che ci permettono di risolvere il problema.

Non è necessario, infatti, utilizzare prodotti chimici quando ne abbiamo di naturali ed economici a portata di mano.

Ecco come eliminare macchie ostinate dal bucato grazie a questo straordinario rimedio naturale

Anche se sono rimasti a lungo sporchi, risulterà più complicato rimuovere le macchie ma non bisogna disperare.

Non tutti sanno che un tempo il bucato veniva smacchiato sfruttando l’azione della cenere ottenuta dalla combustione della legna.

Oggi è possibile acquistare nei supermercati della soda da bucato, da non confondere con la soda caustica, e ne basta poca per ottenere un ottimo risultato.

Diluendola con l’acqua riusciremo a rimuovere in maniera efficace anche le macchie più ostiche.

Questo prodotto è una sostanza naturale con proprietà sbiancanti, igienizzanti e sgrassanti infatti possiamo utilizzarlo sia nelle pulizie che per rimuovere le macchie dal bucato.

L’impasto che otteniamo dall’unione di soda ed acqua, va strofinato delicatamente sulla parte interessata per qualche minuto, prima del lavaggio.

Questa soluzione è davvero straordinaria in quanto è possibile eliminare dai capi bianchi anche le macchie grasse più ostinate.

In alternativa possiamo utilizzare una pappetta a base di soda, del sale grosso e dell’acqua da applicare sulla parte interessata.

L’azione prodotta dall’unione di soda e sale è strepitosa per combattere le macchie ostinate sul bucato.

Ovviamente per i tessuti più delicati è consigliato fare sempre una prova di resistenza in un angolo nascosto, per non rovinare i nostri capi.

Pur essendo naturali, come al solito si raccomanda di adottare sempre le necessarie cautele anche nell’uso di questi prodotti.

Ecco come eliminare macchie ostinate dal bucato grazie a questo straordinario rimedio naturale che non tutti conoscono.

Consigli

È bene sapere che il tempismo è fondamentale, come dicevamo i capi macchiati non dovrebbero restare per lungo tempo nella cesta del bucato.

Si dovrebbe invece procedere subito inumidendo le macchie e magari con un piccolo trattamento col sapone di Marsiglia.

In questo modo lo lasceremo agire per alcune ore prima di mettere il capo in lavatrice.

Infine, sarebbe meglio avere sempre con noi delle salviettine, una bottiglietta d’acqua e uno smacchiatore stick per rimuovere le macchie o trattarle quando prima.

