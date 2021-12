Ecco come eliminare macchie di fondotinta, mascara e rossetto dai vestiti e dagli asciugamani con 3 efficacissimi trucchetti

A chi non è capitato almeno una volta nella vita di macchiarsi di trucco?

Eh già proprio mentre indossiamo il nostro abito preferito e quando siamo quasi pronte per uscire ecco che mentre applichiamo il nostro amato trucco, distrattamente del fondotinta arriva sui nostri vestiti. Oppure lo scovolino del mascara che ci cade involontariamente dalle mani o noi che con le mani sporche di trucco tocchiamo involontariamente il maglione.

Anche durante la rimozione, il nostro più grande alleato di bellezza, sembra darci qualche problemino. Infatti, quante volte capita di struccarsi, lavarsi il viso e asciugandosi di macchiare l’asciugamano?

Come eliminare macchie di fondotinta, mascara e rossetto dai vestiti e dagli asciugamani con 3 efficacissimi trucchetti

Eliminare le macchie di trucco non è molto semplice, infatti anche dopo un lavaggio in lavatrice spesso capita che il bucato risulti ancora macchiato. Un’impresa quelle delle macchie che non riguarda soltanto quelle da trucco infatti ecco come togliere velocemente senza bicarbonato le macchie di sugo da tovaglie, camicie e panni bianchi con 1 solo ed efficacissimo prodotto.

Basta macchie di fondotinta, rossetto e fard

La prima cosa da fare in caso di macchie da trucco in particolare di fondotinta è evitare di allargare la macchia. Dobbiamo velocemente tamponarla con una carta assorbente e provvedere a lavarla immediatamente con dello svelto da cucina.

Un altro trucchetto riguarda la rimozione del rossetto che invece va fatta con l’aiuto della lacca per capelli. Vaporizzarla sulla macchia da rossetto, lasciarla agire per 10 minuti e procedere al lavaggio.

In entrambi i casi è possibile ricorrere all’uso del bicarbonato di sodio o del borotalco. Questo farà assorbire la macchia prima di procedere al lavaggio.

Per la rimozione delle macchie da mascara invece una valida soluzione sembrerebbe essere il sapone di Marsiglia. Anche in questo caso è necessaria la tempestività nella rimozione della macchia, per evitare che il prodotto si secchi.

Di più facile rimozione sembrerebbero le macchie di fard e blush, in quanto sarà sufficiente utilizzare un getto d’aria fredda per eliminarle. L’importante è evitare di bagnarle e di tamponarle con le mani per evitare che le polveri attecchiscano all’interno dei tessuti.

Per eliminare le macchie di trucco dagli asciugamani invece un trucchetto potrebbe essere l’uso dello sgrassatore da vaporizzare sulla macchia e da lasciar in posa per 30 minuti prima di procedere al lavaggio in lavatrice.

Ebbene ecco come eliminare macchie di fondotinta, mascara e rossetto dai vestiti e dagli asciugamani con 3 efficacissimi trucchetti.

