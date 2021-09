Molte persone decidono di realizzare il grande sogno di avere un cucciolo da crescere e coccolare. È così che entra a far parte dell’ambiente familiare un bel cagnolino di cui prendersi cura con amore e da educare per rendere la convivenza fattibile e piacevole.

Una delle cose importanti, soprattutto se il proprio amico a quattro zampe vive all’interno della casa, è quella di insegnargli a fare i bisogni solo dopo essere usciti fuori per la passeggiata. A volte succede però che non riesca a trattenerla. O perché cucciolo o per un problema di incontinenza in quanto anziano. Può essere anche che voglia semplicemente lasciare traccia di sé, se non ancora correttamente educato.

Ma come ovviare all’odore sgradevole quando questo accade? Ecco come eliminare l’odore di pipì del proprio cane con un rimedio veloce e naturale.

Un aiuto dalla natura

Per evitare di utilizzare prodotti chimici ed inquinanti, e per porre rimedio al cattivo odore causato dalla pipì del proprio cane, in aiuto accorre un arbusto con frutti e foglie dalle molteplici proprietà benefiche. Si tratta di una pianta aromatica dai mille utilizzi. È utile per la salute dell’organismo. Viene impiegata come repellente naturale contro gli insetti, e infine viene usata per combattere i cattivi odori grazie al suo profumo forte e intenso.

La pianta in questione è l’alloro. Sia le foglie che le bacche sono ricche di oli essenziali quali geraniolo, cineolo, eucalipto, terpineolo, solo per citarne alcuni. Questi permettono di poterla utilizzare tranquillamente anche in casa grazie all’odore piacevole che emana.

Ecco come eliminare l’odore di pipì del proprio cane con un rimedio veloce e naturale

Per risolvere il problema dell’odore sgradevole di pipì del nostro amico cane basterà quindi ricorrere all’alloro. Il procedimento è davvero semplice ed efficace:

per quanto riguarda le pareti e i pavimenti esterni basterà preparare una miscela di acqua, aceto e un infuso di alloro, in cui vi sono state immerse una quantità importante di foglie. Cospargere la zona e lasciare agire senza risciacquo;

per le pareti e il pavimento interni, pulire con un infuso anch’esso ben concentrato e un po’ di aceto. Cospargere, fare agire, risciacquare e ripetere l’operazione. Infine asciugare.

In entrambi i casi se le superfici da pulire sono delicate, come il marmo o il cotto, evitare l’utilizzo dell’aceto.

L’alloro è davvero una risorsa degna di attenzione per il benessere della persona e come rimedio naturale nella cura della casa.