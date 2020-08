Durante l’estate, tutti noi teniamo molto di più all’igiene. A causa del caldo, infatti, sudiamo più spesso. E quindi tendiamo a lavarci di più. Usiamo soprattutto profumi e creme per coprire l’odore di sudore. E, soprattutto, mettiamo una quantità infinita di deodorante. Solo in questo modo possiamo essere sicuri di profumare durante tutta la giornata! Ma, a volte, succede che applicando il deodorante, macchiamo i nostri vestiti. Abbiamo indossato la nostra maglia nera preferita e poi ci accorgiamo di quel fastidioso difetto. Una macchia bianca sotto il braccio che non intende andare via. Come possiamo risolvere il problema? Il team di ProiezionidiBorsa ha la soluzione. Ecco come eliminare le macchie di deodorante dai tuoi vestiti con rimedi naturali.

Cosa fare quando compaiono sui nostri abiti

Ecco come eliminare le macchie di deodorante dai tuoi vestiti con rimedi naturali. Rimuovere le macchie di deodorante dai vestiti non è semplice. Questo prodotto, infatti, crea degli aloni bianchi che non intendono sparire. E a volte questo può rappresentare una vera e propria scocciatura. Se abbiamo una cena importante, per esempio, dobbiamo trovare una soluzione pratica e facile. Prova con questi rimedi naturali. Vedrai come potrai risolvere il problema in men che non si dica!

Ecco come eliminarle dai tuoi vestiti con rimedi naturali

Prova a strofinare mezzo limone con un po’ di sale sull’area macchiata. Il deodorante, infatti, è un composto a base grassa. Il limone, invece, è a base acida. In questo modo sarà semplicissimo per te far sparire quella fastidiosa macchia! Anche l’aceto può darci un grande aiuto. Mischiane mezzo bicchiere con un po’ di alcool. Aggiungi mezzo cucchiaino di bicarbonato e mescola il composto. Tampona con un batuffolo di cotone imbevuto in questa soluzione la zona macchiata. Lascia agire per una mezz’ora e sciacqua l’area interessata.

Se non hai limone, alcool o aceto in casa, niente paura! Usa un po’ di acqua tiepida mischiata a bicarbonato e detergente per i piatti. Lascia il capo in posa in questo composto per un paio d’ore e poi sciacqua con acqua fredda. Lascia asciugare all’ombra e vedrai i risultati!