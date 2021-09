L’estate sta finendo e molti di noi sono già tornati dalle ferie. Le vacanze al mare o in montagna ci lasciano tanti bei ricordi e un’abbronzatura invidiabile.

Spesso, però, l’abbronzatura rimane sui vestiti, sugli asciugamani e sulle lenzuola. Toglierla può essere difficile ed è proprio per questo che oggi la Redazione vuole dare semplici ma pratici consigli.

Dunque, ecco come eliminare le macchie di abbronzatura dai capi con questi semplicissimi trucchi della nonna.

Le nostre nonne ci hanno tramandato rimedi davvero efficaci che spesso non conosciamo. Inoltre, possiamo metterli in pratica usando prodotti che abbiamo nelle nostre case.

Ad esempio, in pochi sanno che questo incredibile prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case può essere utilizzato per rimuovere la muffa dalla lavatrice.

Oggi vogliamo occuparci dei nostri capi. Dunque, vediamo insieme come procedere passo dopo passo per eliminare le macchie di abbronzature più ostinate.

Molti di noi sanno che il bicarbonato è un prodotto dalle mille proprietà. Sbianca, disinfetta e rimuove i cattivi odori. A questo proposito, in un precedente articolo abbiamo spiegato i 3 trucchi infallibili per togliere il fastidiosissimo odore di sudore dai vestiti.

Pertanto, per rimuovere l’abbronzatura dovremo mettere in ammollo i capi interessati nell’acqua fredda. A questa aggiungiamo 30 grammi di bicarbonato e lasciamo agire per almeno mezz’ora. Dopodiché, strizziamo il capo e procediamo con il semplice lavaggio. Le macchie d’abbronzatura verranno via facilmente.

Aceto bianco

Questo ingrediente ci permette di restituire ai capi il loro bianco originale in modo naturale. Mettiamo in ammollo il capo da smacchiare in acqua tiepida.

A questa aggiungiamo 200 millilitri di aceto bianco. Lasciamo agire l’aceto per un paio d’ore e procediamo al lavaggio a mano o in lavatrice.

Succo di limone e sale

Se abbiamo delle macchie di abbronzatura localizzate sui capi uniamo il succo di un limone a 300 millilitri d’acqua. Aggiungiamo anche un cucchiaio di sale e mescoliamo il tutto. Vaporizziamolo sulle macchie e lasciamolo agire per qualche ora.

A questo punto risciacquiamo i capi a mano o in lavatrice per vederli tornare perfettamente puliti.

Borace

Il borace o percarbonato di sodio è un minerale che possiamo utilizzare a 360 gradi per la pulizia della casa. È un ingrediente ecologico perfetto per sostituire la candeggina.

Questo ingrediente può essere usato sia per il lavaggio a mano sia in lavatrice. Tutto quello che dobbiamo fare è aggiungerne un misurino nel cestello della lavatrice prima del lavaggio.

Se laveremo il capo a mano invece dovremo lasciarlo in ammollo per qualche ora nell’acqua. Per il dosaggio, consigliamo di seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Cremor tartaro

Questo prodotto è generalmente usato come agente lievitante in cucina. Forse non tutti sanno che è anche efficace nel rimuovere le macchie di abbronzatura dai capi.

Versiamone una bustina in acqua tiepida ed immergiamo il capo interessato. Dopo un paio d’ore possiamo procedere al normale lavaggio.

Consiglio

Possiamo usare l’acido citrico e il sale grosso al posto dell’aceto. Anche questa è una soluzione ecologica molto efficace.

Mettiamo i capi in ammollo nell’acqua tiepida ed aggiungiamo 150 grammi di acido citrico per ogni litro d’acqua. Aggiungiamo la stessa qualità di sale grosso e lasciamo agire per 2 ore prima di lavare i capi.