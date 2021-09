In autunno non è raro vedere il prato in balia di insetti che rischiano di rovinarlo.

Tra gli insetti particolarmente dannosi troviamo le larve di nottua che tendono a nutrirsi a spese del tappeto erboso e scarafaggi.

Le nottue sono farfalle che, dopo aver deposto uova sul tappeto erboso lo invaderanno con i loro bruchi. Molto dannose sia nel giardino che nelle coltivazioni dell’orto.

Rendersi conto della presenza di questi animali non è difficile ma lo si fa spesso quando è troppo tardi. Il prato apparirà ingiallito, sollevato e irrimediabilmente rovinato.

Come accorgersi della loro presenza

Per riuscire ad accorgersi in tempo della presenza di insetti si consiglia di osservare il prato.

Dal momento che sono insetti notturni un primo segnale sono farfalline di colore grigio e svolazzanti la sera o la mattina presto.

La presenza di nottue, inoltre, è direttamente collegata alla presenza di uccelli come passerotti o corvi.

Questi volatili amano particolarmente nutrirsi delle larve di insetti e, per questo motivo, sarà frequente avvistarli nel prato.

Al danno causato dalle nottue si aggiungerà quello causato dai volatili che arriveranno ad alzare zolle di terra nella spasmodica ricerca di larve.

Per prevenire le nottue, inoltre, sarà importante controllare l’irrigazione. Infatti, le uova di questi insetti si schiuderanno con terreno molto umido.

Per quanto riguarda gli scarafaggi il rischio maggiore è quello che dal giardino si traferiscano in casa. Infatti il giardino è il luogo perfetto per creare dei veri e propri nidi.

Ecco come eliminare in poco tempo scarafaggi e dannose farfalline dal giardino in modo naturale

La prevenzione è fondamentale per salvaguardare il più possibile il tappeto erboso. Prevenire le nottue potrà avvenire in due diversi modi: utilizzando insetticidi chimici o con metodi naturali.

Per quanto riguarda gli insetticidi si consiglia di rivolgersi a garden center specializzati. I trattamenti dovranno avvenire sull’intero tappeto erboso alla sera.

Chi non vuole utilizzare metodi chimici potrà provarne due naturali: le trappole e il bacillus thuringiensis.

Le trappole sono utili nel periodo che va da aprile a maggio per catturare gli insetti adulti prima che arrivino a deporre le uova.

Per effettuare prevenzione potrà poi essere utilizzato il metodo biologico a base di bacillus thuringiensis. Si tratta di un metodo che agirà sulle larve e che non danneggerà altri insetti oltre alle nottue.

Si consiglia di ripetere spesso l’operazione, essendo un metodo naturale potrebbe non funzionare al primo tentativo.

Le parti di prato danneggiate andranno ripristinate attraverso la semina o utilizzando dei rotoli di erba.

Per combattere gli scarafaggi in giardino potranno essere utilizzati metodi naturali come un mix di zucchero e bicarbonato.

Utilizzare dei guanti per preparare il composto, suddiviso in parti uguali, di questi due prodotti e cospargere la zona invasa dagli insetti.

In alternativa si potranno utilizzare aglio, alloro o rosmarino. Si tratta di piante che, grazie al loro particolare profumo, possono tenere lontani gli scarafaggi dal giardino.

Ecco, quindi, come eliminare in poco tempo scarafaggi e dannose farfalline dal giardino in modo naturale.