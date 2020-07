Ecco come eliminare i pidocchi in modo naturale. Se sei una mamma o un papà questo articolo dovete assolutamente leggerlo. Quante volte i vostri figli sono tornati da scuola e in giro per casa, sul letto o nel pettine vedete degli strani animaletti? Bene, mi dispiace dirvelo, ma vostro figlio ha i pidocchi. Nulla di drammatico, li abbiamo avuti tutti. Ma esiste un rimedio naturale che vi farà dire addio a pidocchi e uova.

Ecco come eliminare i pidocchi in modo naturale

Partiamo dal dire che la presenza di pidocchi non dipende dall’igiene personale né tantomeno dalla pulizia dei luoghi che si frequentano. Generalmente si diffondono nelle comunità infantili ed è bene verificare subito quale può essere la soluzione senza preoccuparsi troppo della causa.

Vediamo quali sono i rimedi da fare

Per eliminare i pidocchi e le uova ci sono una serie di rimedi naturali che possono essere utilizzati. Se si ha a che fare con un’infestazione piccola per eliminare i pidocchi basterà utilizzare molto balsamo, lavare i capelli e pettinare i capelli con un pettine a punta a denti fitti. Passate il pettine dopo la doccia e non prima. Per sapere il motivo clicca qui.

Esistono anche dei prodotti di tipo naturale. Tra questi vi sono ad esempio la lozione a base di aceto di vino bianco che deve essere suddivisa con l’acqua e utilizzata direttamente sulla chioma. Anche la maionese può essere utile in tal senso, purché venga lasciata agire insieme all’aceto.

Tra le altre tipologie di prodotti naturali che possono essere utilizzati per allontanare pidocchi e uova, vi è l’infuso di aglio, quello di eucalipto, di rosmarino. Questi per loro proprietà naturali riescono ad avere un potere pulente e disinfettante molto forte. Nel momento in cui si ha avuto questo tipo di problema si può anche utilizzare il tea tree oil che ha una forte azione antisettica.

In caso i rimedi naturali non vanno a buon fine. Vi consigliamo allora di ricorrere a dei prodotti specifici che si possono acquistare in farmacia.