Ecco come eliminare definitivamente le cimici verdi senza risparmiare queste che sono le più pericolose

I primi freddi spingono insetti come le cimici all’interno delle nostre abitazioni. L’obiettivo di questi animali è quello di trovare riparo dalle temperature sempre più basse. Questo nonostante che nel periodo tra ottobre e novembre il loro ciclo vitale sia quasi esaurito.

In alcuni casi, però, riunendosi in gruppi molto numerosi le cimici riescono a svernare cadendo in una sorta di letargo e risvegliandosi in primavera.

Ci accorgiamo di questi animali quando li sentiamo ronzare attorno a luci accese o sbattere contro i vetri. Ci stupirà ma questi animali potrebbero essere nascosti in questi posti della casa spesso trascurati.

Fino a qualche anno fa le cimici più diffuse nelle nostre abitazioni e nei nostri orti erano le Palomena prasina appartenenti alla famiglia delle Pentotamidae.

Nell’ ultimo decennio, tuttavia un’altra cimice ha fatto capolino tra il nostro bucato steso ad asciugare e sui nostri ortaggi.

Si sta scrivendo della Halyomorpha hays, comunemente conosciuta come cimice asiatica.

Per quanto fastidiosa anche questa specie non è pericolosa per l’essere umano. Il rischio maggiore è quello corso dalle colture. Sia frutta che ortaggi possono venire pesantemente danneggiati da questi animali.

Originaria della Cina

La cimice asiatica è originaria di Cina, Giappone e Taiwan giunta in Europa alla fine degli anni 2000.

La prima segnalazione di cimice asiatica in Italia risale al 2012 in provincia di Modena.

Il Nord Italia fu invaso da questi insetti nel 2016 e dal 2018 si è diffusa in tutta Italia.

Si riconoscono facilmente per via del loro colore grigio-marrone, molto diverse rispetto a quelle verde brillante. Inoltre, hanno delle zampette molto più lunghe rispetto a quelle della cimice classica.

La presenza di questa cimice negli orti e nei frutteti si è rivelata un vero e proprio flagello. Un insetto che si nutre di qualsiasi frutto pungendolo e ricoprendolo con il suo odore.

Questi attacchi renderanno i frutti immangiabili e, negli anni, moltissime colture sono state danneggiate da questa cimice.

Dal momento che le cimici asiatiche amano la vicinanza con campi e ortaggi è molto frequente la loro presenza in zone di campagna.

Ecco come eliminare definitivamente le cimici verdi senza risparmiare queste che sono le più pericolose

Si potrebbe provare a contrastare la cimice asiatica utilizzando il sapone di Marsiglia o il sapone potassico molle.

Bisognerà controllare sotto le foglie perché queste cimici tendono a nascondersi nella parte inferiore delle foglie. Il trattamento avrà più efficacia su animali molto giovani, sugli adulti invece sarà poco efficace.

Nell’orto, poi, potranno essere utilizzati degli insetti antagonisti come l’Heteroptera Reduvidae, una sorta di cimice assassina. Come nel caso del sapone di Marsiglia, anche questa cimice sarà in grado di colpire le asiatiche solamente se molto giovani.

Ecco, quindi, come eliminare definitivamente le cimici verdi senza risparmiare queste che sono le più pericolose.