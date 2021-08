Il ritorno dalle vacanze è ormai imminente e, una volta rientrati a casa, si dovrà essere pronti ad affrontare anche le brutte sorprese.

Tra queste una delle più comuni si collega alla presenza di fastidiosissime blatte. Si tratta di animali che possono apparire tutto l’anno ma è soprattutto in estate che amano uscire.

In un precedente articolo si era spiegato un metodo interessante per allontanare gli scarafaggi dall’orto, utilizzando la pianta di tanaceto.

Le blatte possono apparire ovunque, sia in case molto pulite che in case sporche. Tuttavia, amano particolarmente ambienti sporchi e tendono a salire da tubi di wc o lavandino.

Si riproducono in modo molto veloce e per questo motivo appena ci si accorge della loro presenza si dovrà correre ai ripari.

Prima di ricorrere all’utilizzo di trattamenti chimici si potrà optare per trattamenti naturali. Quando la situazione sfugge di mano, tuttavia, si dovrà chiedere l’ausilio di professionisti.

In questo articolo si cercherà di capire come allontanare gli scarafaggi dalla casa senza utilizzare prodotti chimici.

Ecco come eliminare definitivamente blatte e scarafaggi da casa e giardino in modo naturale

Per prima cosa bisognerà cercare di tenere pulita la casa, specialmente cucina e bagno. Controllare di tanto in tanto gli scarichi di lavandini e wc.

Oltre alla casa se si hanno terrazze o giardini sarà importante tenerli puliti. Infatti, gli scarafaggi amano nascondersi e creare i loro nidi all’interno di legna o foglie in decomposizione. In questo caso sarà durante la stagione invernale che si vedranno migrare verso casa. Se si avvistano scarafaggi all’esterno si dovrà cercare il nido e, una volta individuato, distruggerlo. In seguito, controllare gli infissi dal momento che gli scarafaggi riescono ad entrare in casa attraverso le fessure sarà necessario sigillarle.

Prestate attenzione perché se dalle fessure di porte e finestre entra della luce potranno anche entrare gli scarafaggi.

Per quanto riguarda la cucina dovrà essere tenuta pulita, senza briciole sparse in giro o macchie di grasso.

Lo stesso discorso si potrà fare per le dispense che andranno pulite e svuotate regolarmente.

Cosa fare

Per eliminarli in modo naturale si potrà utilizzare del sapone di Marsiglia, sistemare scaglie di sapone in acqua e nebulizzare nei luoghi in cui sono presenti gli scarafaggi.

Nemica degli scarafaggi, poi, è l’erba gatta che contiene un vero e proprio repellente contro questi insetti.

Si potrà utilizzare, in alternativa una piantina di erba gatta nelle zone in cui sono presenti gli scarafaggi oppure creare un infuso. L’infuso potrà essere spruzzato in giro all’occorrenza.

Nel caso in cui si decida di uccidere manualmente uno scarafaggio si consiglia di pulire e disinfettare accuratamente il luogo in questione. Ecco, quindi, come eliminare definitivamente blatte e scarafaggi da casa e giardino in modo naturale. Si ricorda, però, che in caso di grave infestazione ci si dovrà rivolgere a ditte specializzate.