L’estate è una delle stagioni preferite da tanti di noi. Il sole, il mare e l’aria di vacanza ce la fanno amare davvero moltissimo. Ma, come per ogni cosa, c’è sempre un rovescio della medaglia. Per quanto il caldo ci permetta di girare con vestiti leggeri, ha anche i suoi lati negativi. Uno di questi? Ovviamente il sudore. Il sudore infatti può risultare davvero imbarazzante in alcune situazioni. E lo diventa ancora di più se i nostri abiti hanno un odore forte di sudore. Insomma, sono le situazioni spiacevoli che capitano a tutti almeno una volta nella vita. Per questo motivo vi proponiamo questo articolo. Ecco come eliminare dagli abiti l’odore di sudore.

Cosa occorre per eliminare l’odore di sudore dagli abiti

Per eliminare l’odore di sudore dai vostri abiti, vi servirà prima di tutto un po’ di ammoniaca. Assicuratevi inoltre di avere in casa una bacinella e tanto olio di gomito. Servirà per eliminare qualunque odore e far profumare i vostri abiti come fossero nuovi!

Ecco come eliminare dagli abiti l’odore di sudore

Prendete l’abito che odora fortemente di sudore. Che sia una maglietta, una t-shirt o una camicia non farà alcuna differenza. Ora prendete un po’ di ammoniaca. Versate il composto nella zona ascellare del vostro abito. È lì che solitamente si annida l’odore di sudore! Una raccomandazione: assicuratevi che la vostra ammoniaca sia quella che si usa anche per pulire le piastrelle. Un altro tipo rovinerebbe i colori delle vostre magliette!

Strofinate ora la parte da trattare e lasciate agire per una decina di minuti. Prendete poi una bacinella piena di acqua calda e mettete ammollo i vostri abiti, lasciandoli lì per qualche ora. Prima di risciacquare, versate un altro po’ di ammoniaca e continuate a strofinare. Ora è il momento di risciacquare. L’odore dei vostri abiti vi lascerà di stucco!

E se ho paura che l’ammoniaca rovini i miei abiti?

Se siete particolarmente legati a un abito e avete paura di rovinarlo con l’ammoniaca, ecco la soluzione. Potrete usare uno sgrassatore. O, in alternativa, il sapone di marsiglia andrà benissimo. Vedrete che questo metodo funzionerà alla perfezione e voi potrete godervi l’estate con gli odori che più vi piacciono!