Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di abituarci al tepore primaverile che sta già per arrivare l’afa dell’estate. In alcune zone d’Italia poi è stato ancora peggio, e ci sono state settimane intere di brutto tempo continuo. In ogni caso, è bene che ci prepariamo al caldo, proteggendo sia noi stessi che i nostri animali domestici.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa non esita mai a dare consigli per il bene dei nostri amici a quattro zampe. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo indicato come tutelare cani e gatti dalle allergie della primavera.

Oggi invece vediamo come far sì che il nostro micio non abbia problemi nel periodo estivo. Ecco come dobbiamo fare per tutelare il gatto dal caldo e tenerlo al sicuro in questi mesi.

La prevenzione è importante

Sappiamo bene che i gatti amano il tepore, e lo si nota quando stanno vicino alle fonti di calore anche durante i mesi più freddi. E quindi, sicuramente non disdegnano neanche le temperature estive. Non sottovalutiamo i rischi collegati però. Anche i gatti, infatti, come gli esseri umani, possono scottarsi ad esempio. Non solo, ma possono anche prendere dei colpi di calore molto pericolosi.

I sintomi di un colpo di calore sono molteplici. Essi passano dalla difficoltà a respirare al vomito, e possono arrivare anche ad emorragie. Se non lo portiamo dal veterinario rischia anche la morte.

Come evitarlo

Per evitare rischi cerchiamo sempre di tenere il gatto in un ambiente con una temperatura non troppo alta. Va bene che si crogioli al sole, ma ogni tanto richiamiamolo per farlo stare un po’ all’ombra. Soprattutto, teniamolo il più possibile all’interno in un luogo con aria condizionata.

Inoltre, è vero che è bello giochicchiare un po’ con il nostro micio, ma se questo lo fa muovere molto è meglio non farlo al sole. Gli sforzi in condizioni di temperature alte possono essere davvero deleteri.

Ecco come dobbiamo fare per tutelare il gatto dal caldo e tenerlo al sicuro in questi mesi. Seguiamoli e vedremo che andrà tutto bene. Un ultimo consiglio: cerchiamo di farlo bere il più possibile. Per assicurarcene, compriamogli una fontanella apposita, lui apprezzerà di sicuro.