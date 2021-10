Ci sono persone così importanti nella nostra vita da continuare a esserlo anche dopo la loro triste dipartita. Il nostro affetto rimane immutato e si nutre del loro dolce ricordo, nostalgico e a volte anche carico di rimpianto.

Non smettiamo infatti di rivolgere loro i nostri pensieri, un modo per mitigare il dolore della perdita e mantenerli in vita.

Suddetti pensieri ci conducono a far loro visita. Con più o meno frequenza, tutti infatti ci rechiamo al cimitero. Un’abitudine particolarmente diffusa soprattutto nel giorno della commemorazione dei defunti.

Ecco come disporre i fiori al cimitero per farli durare più a lungo sulle tombe dei nostri cari

Siamo soliti onorare i nostri defunti non solo recandoci in visita, ma anche portando loro un omaggio floreale. Come sappiamo, è un’usanza ben radicata. Possiamo portare delle piante o dei resistenti bulbi, come questi dai favolosi fiori color indaco. Molto più spesso, portiamo fiori recisi da inserire negli appositi vasi.

Fiori freschi e profumati, che diano colore alla tomba e che fungano da simbolo del legame con i vivi.

Esposti alle intemperie e privi di una cura costante, molto spesso appassiscono e si deteriorano in poco tempo. Nulla è più triste di questa scena su una tomba.

È vero che è il normale decorso di ogni fiore, tanto più se all’esterno, ma possiamo adottare qualche suggerimento per cercare di preservarli del tempo in più.

Ovviamente, prima di tutto sarà bene sciacquare il vaso e riempirlo di acqua pulita.

Vi potremo poi mettere all’interno a disciogliere dello zucchero o un’aspirina. Sarebbe un metodo tradizionale per nutrirli una volta tagliati dalla pianta.

Sistemare il mazzo di fiori

Prima di immettere i fiori nell’acqua fresca, dobbiamo avere alcune accortezze. Ponendo il gambo vicino al vaso, vediamo quali foglie vi finirebbero all’interno. Tagliamole, poiché stando in acqua marcirebbero e con loro tutta la composizione.

Cerchiamo di capire anche quanto spunterebbe fuori dal vaso il fiore. Metterlo troppo alto, farebbe sì che sia più esposto alle ipotetiche folate di vento che rischierebbero di spezzarlo. Consigliabile, dunque, accorciarlo un minimo, per renderlo più stabile. Per fare assorbire bene l’acqua, dovremmo tagliarlo in obliquo.

Per lo stesso motivo, consigliabile porre i fiori ravvicinati, così che possano risultare più fermi. Nel farlo, ovviamente, non dimentichiamo il gusto estetico.

I fiori più grandi e alti sarà meglio porli per primi, così che vengano all’interno della composizione. Esternamente porremo quelli di misura minore, così che il nostro mazzo sia digradante e armonico. Ovviamente liberiamoli dalle molle, ma anche dalla carta. Infatti la stessa, creando umidità, favorirebbe l’insorgere di alcune malattie che devastano le piante.

Ecco quindi come disporre i fiori al cimitero per farli durare più a lungo sulle tombe dei nostri cari, sufficienti pochi e semplici accorgimenti.