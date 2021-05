Prendersi cura del proprio corpo è una scelta importante che denota amore per noi stessi. La cura del corpo non è basata solo sulla cura estetica, questa è importante ma è anche importante la nostra alimentazione. Grazie a questa riusciamo a stare meglio, a essere energici, una buona alimentazione dona una luce diversa alla nostra pelle e ai nostri capelli.

Con il termine “alimentazione” comprendiamo sia il cibo che ciò che decidiamo di bere. Sappiamo bene che la nostra più grande alleata è l’acqua, questa oltre ad idratarci favorisce l’elasticità della pelle e la rende più luminosa. Ma ne esistono delle altre che ogni tanto bisognerebbe bere per purificare e disintossicare il corpo. Queste bevande aiutano a liberare il corpo dalle tossine in eccesso e danno sollievo all’apparato digerente e al fegato.

Ecco, come disintossicare il corpo e accelerare il metabolismo con queste due bevande miracolose.

Acqua aromatizzata

Come già detto la nostra più grande alleata in assoluto è l’acqua, per questo consigliamo il consumo di acqua aromatizzata. Questa ci aiuterà a depurare e a disintossicare il nostro organismo.

Basterà avere a disposizione delle caraffe e mettere all’interno frutta o verdura tagliata grossolanamente. Vanno bene arance, limoni, cetrioli e tanto altro basta che siano quelle che preferiamo. Copriamo il tutto con una pellicola e mettiamo in frigo, lasciamo la nostra caraffa per tutta la notte. Questo tempo di posa, farà sì che la nostra bevanda possa essere poi ricca di principi attivi. Trascorso il tempo di infusione, la nostra bevanda disintossicante sarà pronta. Consigliamo di non dolcificarla e di consumarla appena uscita dal frigo. Questa è anche un’ottima bevanda rinfrescante.

Succo di verdure

Un’altra bevanda che ci permette di disintossicare l’organismo e di assumere allo stesso tempo i nutrienti utili è quella a base di verdure. Possiamo scegliere di creare una bevanda a base di spinaci, cetrioli, cavoli, prezzemolo e succo di limone. Tagliamo il tutto e frulliamo e aggiungiamo il succo di limone solo successivamente. Questa bevanda oltre a disintossicare l’organismo ci darà le giuste energie per affrontare la giornata.

Ecco come disintossicare il corpo e accelerare il metabolismo con queste due bevande miracolose.