Con l’arrivo della primavera sta per aprirsi il momento migliore dell’anno per tutti coloro che amano viaggiare in camper.

I camperisti, infatti, si staranno preparando a tirare fuori dal garage il loro gioiellino per affrontare nuove avventure.

Sono moltissime le persone che amano questo modo di viaggiare, una vera e propria passione.

Viaggiare in camper permette di avere maggiore libertà e tranquillità, soprattutto in presenza di bambini.

Una delle questioni più spinose che un camperista deve affrontare è quella della pulizia del WC del camper.

Dal punto di vista pratico si tratta di un WC del tutto simile a quello che si ha in casa con una importante differenza. Il serbatoio in cui si accumuleranno i rifiuti andrà a sostituire le classiche tubature di casa. Questo serbatoio, quindi, di tanto in tanto, andrà svuotato seguendo regole ben precise.

Infatti sarà possibile svuotarlo solamente in zone attrezzate per camper, assolutamente vietato disperderne il contenuto in altri luoghi. Questo è previsto dall’art. 185 comma 4 del Codice della Strada.

Le tre acque

I serbatoi del camper contengono tre tipologie di acqua, le acque chiare, grigie o nere. Le prime sono quelle pulite che raggiungeranno i lavandini.

Le acque grigie, invece, sono gli scarichi di lavandini e doccia mentre le nere sono le più sporche. Gli scarichi del bagno confluiranno insieme ai disgreganti chimici utilizzati, nel serbatoio apposito.

Oggi si cercherà di capire come pulire il serbatoio delle acque nere e il gabinetto di un camper.

Una volta svuotata nelle zone apposite e rimossa la cassetta si potrà procedere con la pulizia. Inoltre, per prevenire le ostruzioni si consiglia di utilizzare una carta igienica specifica.

Ecco come disincrostare il WC anche in modo naturale per avere un camper sempre pulito e profumato

Per pulire la cassetta WC del camper si potranno utilizzare disgreganti specifici ma anche l’aceto. Sul mercato ci sono diversi tipi di disgreganti liquidi o in bustina, compresi quelli ecologici.

Per la quantità del disgregante da utilizzare si consiglia di seguire le istruzioni sulla confezione. In linea di massima dovrebbe bastare un bicchiere di plastica. Tuttavia, molto dipenderà anche dalla stagione, durante l’estate sarà necessario utilizzarne di più per evitare il formarsi di cattivi odori.

Il disgregante andrà lasciato agire per qualche ora insieme all’acqua tiepida.

Una valida alternativa

In alternativa versare all’interno della vaschetta tre litri di aceto e agitare. Lasciare agire per un paio d’ore prima di svuotare. Un modo naturale per pulire la vaschetta delle acque nere che, però, sarà meno efficace rispetto ai prodotti specifici.

Si tratta di pulizie straordinarie da effettuare un paio di volte l’anno, magari prima di parcheggiare il camper in garage durante l’inverno.

Dal momento che si tratta di un gabinetto molto simile a quello di casa potrà essere pulito esternamente con prodotti da bagno.

Per la pulizia del WC si potranno utilizzare prodotti naturali come il bicarbonato o l’acido citrico per rimuovere il calcare.

Ecco, quindi, come disincrostare il WC anche in modo naturale per avere sempre un camper pulito.

