Siamo pronti per partire per le nostre vacanze al mare. Abbiamo scelto la nostra meta e non ci resta che goderci il meritato riposo fra qualche settimana. Costume e sandali e via. Quando però ci rendiamo conto che abbiamo messo su qualche chiletto proprio sulla pancia. Eppure, abbiamo fatto attività fisica e siamo abbastanza in forma. Ma quella pancetta proprio all’altezza della cintura non vuole andare via. Prima di gettare la spugna, proviamo questi esercizi. Sono mirati e possono appiattire la panca in poco tempo!

Alimentazione e movimento sono sempre importanti

Senza una dieta sana e bilanciata è quasi impossibile vedere dei risultati. E questo non significa digiunare o fare diete drastiche. Ma stabilire un vero e proprio stile di vita. Che portato avanti ci permette di mantenere la forma che vogliamo. Anche se delle volte ci sono dei punti critici che non sembrano migliorare. Primo tra tutti proprio il rotolino che si forma nel basso addome.

Ecco come dire addio a quella fastidiosa pancetta che non vuole andare via giusto in tempo per la prova costume

Se vogliamo tonificare il basso addome ecco gli esercizi chiave. Abbinati a una corsa quotidiana ci daranno risultati in pochissimo tempo. Prima di tutto la barchetta aperta. Un esercizio che allena gli addominali, sia alti che bassi. Seduti a terra, mettiamo le mani sui fianchi. Pieghiamo le gambe, ma teniamole unite e solleviamo i piedi da terra. Ora, mentre ispiriamo, scendiamo con la schiena verso terra e apriamo le gambe. Poi torniamo nella posizione di partenza espirando. In questo modo alleneremo addominali e adduttori. Facciamo almeno 10 ripetizioni, per 2 serie. Con un minuto di pausa.

Addominali con il battito delle mani

Ci sdraiamo con la schiena a terra. Solleviamo le gambe e le pieghiamo a 90° gradi. Teniamo le braccia lungo i fianchi. Ora per rialzarci verso le gambe teniamo gli addominali ben contratti. Ora mentre risaliamo portiamo le braccia dietro le ginocchia e battiamole. Se non riusciamo all’inizio va bene anche solo sfiorare le dita. Ripetiamo per 10 volte, per 2 serie.

Ed ecco come dire addio a quella fastidiosa pancetta che non vuole andare via giusto in tempo per la prova costume. Già dopo la prima settimana si vedranno i primi risultati. Il bello poi è che questi esercizi si possono fare ovunque. In casa come all’aperto, magari in un bel bosco fresco.

