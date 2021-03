C’è chi vive il tempo che passa con la paura di vedere il proprio corpo cambiare e peggiorare, e c’è chi, al contrario, la vive con filosofia e tranquillità.

Indipendentemente da questo, è un dato di fatto che avere un bel cervello abbinato a un corpo curato equivalga ad avere una marcia in più.

Inoltre, sentirsi bene con se stessi, aiuta anche il carattere. Chi si piace è più sicuro, affronta il mondo esterno con maggiore convinzione e raggiunge più facilmente i propri obiettivi. Per questo, si possono adottare alcuni piccoli trucchetti che miglioreranno subito l’aspetto fisico. Ecco come dimostrare subito 10 anni in meno con questi suggerimenti.

Puntare sui capelli

I capelli pesano tantissimo sull’estetica di una persona. Incorniciano il viso, cambiano lo stile e possono, addirittura, correggere qualche difetto. Solitamente i parrucchieri, dopo i 45 anni, consigliano un taglio corto, magari più sbarazzino.

C’è anche chi si stanca della tinta e decide di portarli grigi, scelta molto di carattere che, se ben portata, è un ottimo segno per contraddistinguersi. Un taglio corto sfilato, magari con un bel ciuffo, alleggerisce il viso e concentra l’attenzione sullo sguardo.

Oppure un taglio medio o medio lungo scalato rende subito più leggeri e moderni. Le più coraggiose potrebbero provare anche i tagli tipicamente richiesti dagli uomini. Sono molto comodi ma non facilissimi da portare. Il consiglio è quello di iniziare a cercare una foto del taglio desiderato e poi farsi consigliare dall’occhio esperto del parrucchiere.

Truccarsi nel modo giusto e senza esagerare

Il trucco è un ottimo alleato per mimetizzare i segni del tempo. Ma bisogna saperlo usare e, soprattutto, non bisogna esagerare, per evitare di ottenere l’effetto mascherone.

Utilizzare troppo trucco, infatti, farebbe ottenere l’effetto contrario, perché andrebbe a inserirsi nelle pieghe e nelle rughe, col risultato di evidenziarle ancora di più.

La scelta giusta è scegliere un trucco sobrio, sui toni caldi o comunque chiari. Sono vietati i colori troppo scuri sugli occhi, come il nero, che andrebbero ad appesantire lo sguardo.

Per valorizzare la bocca ed eliminare quelle fastidiose rughe antiestetiche sul contorno labbra, leggere questo articolo.

Fare sport o delle lunghe camminate

Gli amanti dello sport qui sono avvantaggiati. Fare sport regolarmente aiuta la salute del proprio corpo, oltre che la linea. Soprattutto per un discorso di salute, è importante evitare la sedentarietà.

Camminando per almeno 20-30 minuti al giorno, si ridurranno i rischi di malattie cardiovascolari, di cancro al seno, si terrà sotto controllo il diabete e l’umore migliorerà. Inoltre camminare libera la mente e allontana lo stress.

Ecco, dunque, come dimostrare subito 10 anni in meno con questi suggerimenti semplici ed economici.