Ecco come dimagrire mangiando cibi a calorie negative

Dimagrire mangiando: il sogno di molti, senza alcun dubbio. Ma è davvero possibile? La risposta è sì. Se si vuole perdere peso e raggiungere il proprio peso-forma, la prima cosa da fare è recarsi da un nutrizionista. La dieta mediterranea, ad esempio, consente di perdere peso senza fare troppi sacrifici. Anzi, con una dieta mediterranea non si dovrà fare a meno di nessun alimento.

Infine, ci sono dei cibi a “calorie zero” che si possono conservare in dispensa per essere pronti a rispondere ai consueti “attacchi di fame”. Ecco, in questo articolo si vedrà come si può dimagrire mangiando cibi a calorie negative.

Cosa sono i cibi a calorie zero, o cibi a calorie negative?

Un cibo a calorie zero, anche detto cibo a calorie negative, è un alimento che per essere digerito impiega più calorie di quante ne apporta. Per chiarire il concetto si proverà a fare un esempio. La mela è un alimento a calorie negative il che vuol dire che mangiando una mela si bruciano più calorie di quelle che si assumono. Gli alimenti a calorie negative sono per lo più frutta e verdure, ma anche spezie.

Quali sono i benefici per l’organismo?

È chiaro che gli alimenti che appartengono a questa categoria apportano numerosi benefici al nostro organismo. Assumere con regolarità frutta e verdura a calorie zero aiuta a velocizzare il metabolismo e ciò consente di perdere peso, ma anche di regolarizzare digestione e attività intestinale. Esercitano anche un effetto diuretico e sono quindi ottimi anche per una depurazione dell’organismo e per il contrasto alla ritenzione idrica. Ecco spiegato come dimagrire mangiando cibi a calorie negative.

Di seguito un elenco di frutta, verdura e spezie a calorie negative.

Frutta

Mele

Lamponi

Pompelmi

Limoni

Mirtilli

More

Verdura

Sedano

Cavolo

Fagiolini verdi

Spinaci

Asparagi

Bietola

Carote

Cetrioli

Lattuga

Porro

Spezie