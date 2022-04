Ecco come dimagrire braccia grasse e rassodare quelle flaccide ma anche i rotolini sulla schiena con questi esercizi da fare a casa

Ci stiamo preparando per la prova costume? È vero che siamo ad aprile e manca qualche mese all’estate, ma se vogliamo superarla dobbiamo agire sin da subito. Molti provano vergogna a mettere il costume, perché pensano a quello che la gente potrebbe dire.

Premettiamo che ognuno è bello così com’è, e che non bisognerebbe prestare attenzione al parere altrui. D’altro canto, se non vogliamo più sentirci inadeguati e avere gli occhi addosso, allora mettiamoci subito al lavoro.

Uno dei punti più difficili da trattare sono le braccia. Quest’ultime possono essere grasse o flaccide. Le braccia grasse sono una conseguenza di ritenzione idrica e di, ovviamente, grasso accumulato. Con una sana e corretta alimentazione e con l’attività fisica diminuiranno di volume.

Le braccia flaccide, invece, sono una conseguenza di una perdita drastica di peso, senza allenamento, o dell’età che avanza. In questa sede, vedremo gli esercizi mirati per l’uno e per l’altro. Vedremo anche come eliminare i rotolini sulla schiena, altro segno di grasso accumulato.

Le braccia

Ecco come dimagrire le braccia grasse e rassodare quelle flaccide, grazie a esercizi di cui non potremo fare più a meno. Partiamo dall’allenamento mirato per la perdita di grasso localizzato sulle braccia. Evitiamo, al momento, di sollevare pesi, in quanto prima dovremmo perdere la massa grassa. Successivamente, con l’aiuto di un personal trainer, potremo soffermarci sul modellamento delle braccia attraverso i pesi.

Ciò che snellisce le braccia sono i piegamenti. Mettiamoci di fronte ad un muro, appoggiamo entrambe le mani e solleviamo i talloni. Facciamo i piegamenti al muro contando fino ad un minuto. Un altro esercizio di piegamento è il plank “su e giù”. Mettiamoci nella classica posizione del plank, quindi con le braccia tese e punte dei piedi piantate sul tappetino. Pieghiamo il braccio destro e poggiamo l’avambraccio sul pavimento con il gomito sotto la spalla. Pieghiamo quello sinistro e torniamo alla posizione iniziale. Invertiamo le braccia e ripetiamo l’esercizio per 30 secondi.

Per rassodare le braccia flaccide, al contrario di quanto detto prima, i pesi sono il top. Con due pesi su entrambe le mani o con due bottiglie d’acqua, facciamo leva sui bicipiti. Il prossimo esercizio è la distensione dei tricipiti, con i pesi rivolti verso l’alto, nonché le distensioni laterali.

Ecco come dimagrire braccia grasse e rassodare quelle flaccide ma anche i rotolini sulla schiena con questi esercizi da fare a casa

Per eliminare i rotolini dalla schiena, sdraiamoci con le gambe divaricate e le braccia lungo i fianchi. Alziamo sia le gambe che le braccia e rimaniamo in posizione per 30 secondi. L’altro esercizio è il jab cross, in cui dobbiamo divaricare le gambe e piegare leggermente le ginocchia. I gomiti devono essere lungo i fianchi e piegati, mentre i pesi devono stare davanti al petto. Diamo dei ganci a destra e a sinistra, per un minuto. Sdraiamoci sulla schiena e solleviamo le gambe a 90° gradi, apriamo le braccia sempre con i pesi. Distendiamo le gambe mentre solleviamo la testa e le braccia verso i piedi.

