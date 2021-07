È tempo di mare e di abbronzatura da spiaggia, ma anche di cerette e depilazioni più frequenti. Non è un caso se in estate i peli sembrano ricrescere più velocemente e in quantità maggiori. Esiste una spiegazione scientifica, ma il fatto di notare i peli dipende molto dal timore di doversi mostrare in pubblico. Da questo nascono le corse pazze dall’unica estetista libera o appuntamenti settimanali.

Ma come gestire le depilazioni frequenti e l’abbronzatura? Che si tratti di ceretta o di creme depilatorie, si rischia di vanificare le ore stesi a prendere il sole. Ma una soluzione esiste: ecco come depilarsi e avere la pelle liscia senza far scomparire l’abbronzatura. Per prima cosa spesso gli esperti sconsigliano la depilazione laser a ridosso delle vacanze. Un eccesso di radiazioni potrebbe far male alla pelle. Per quanto riguarda la crema depilatoria, metodo veloce e indolore, il rischio è rimuovere anche l’abbronzata. Infatti, oltre ai peli, queste creme eliminano lo strato più superficiale della pelle schiarendola.

Usare il rasoio sembra l’unica soluzione possibile per non rovinare l’abbronzatura ed eliminare totalmente i peli. Usiamo questa tecnica solo dopo aver bagnato e leggermente insaponato la parte da depilare. Così si permette alla lametta di scivolare più facilmente. Subito dopo risciacquiamo con acqua tiepida e idratiamo la pelle. Purtroppo però si sa che tagliare il pelo lo rende più forte. Pertanto l’uso del rasoio o delle lamette si consiglia solo in casi estremi e una tantum.

Alla fine la ceretta, sia a caldo che a freddo, rimane un buon compromesso estivo per rimuovere i peli. Ma bisogna usarla avendo l’accortezza di passare uno strato di borotalco sulla pelle prima di stendere la cera. In questo modo la cera aderisce solo al pelo e non alla pelle. Facciamo sempre questo passaggio quando ci depiliamo da soli in casa. Differentemente, se l’estetista si dimentica del borotalco non vergogniamoci a farglielo presente. L’abbronzatura si manterrà perfettamente e i peli superflui andranno via ottenendo una pelle liscia e levigata. Addirittura la depilazione toglie lo strato di cellule morte sotto il quale si nasconde l’abbronzatura. Con l’uso del talco, il colorito della pelle risalta e diventa più brillante.