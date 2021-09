Il lavoro negli orti e nei giardini non si ferma mai, neanche durante i mesi freddi. Curare le piante, lavorare la terra, allestire il giardino sono tutte attività che stimolano i sensi e favoriscono il benessere fisico e mentale.

Infatti, sporcarsi le mani e prendersi cura delle piante, permette di allontanarci, per qualche ora, dal caos e dalla vita frenetica e ristabilire un vero contatto con la natura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non dimentichiamo, poi, che in ogni stagione l’orto e il giardino hanno bisogno di cure, per evitare spiacevoli inconvenienti e compromettere tutto il lavoro.

Potare, seminare, proteggere le piante dal freddo e dai parassiti. Tutte operazioni necessarie per avere frutti, ortaggi e verdure sempre gustosi e saporiti.

Un albero dai frutti succosi

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo approfondire la cura di un albero che in estate ci regala dei frutti meravigliosi. Parliamo del pesco. Un albero originario della Cina, dalla crescita molto veloce.

I suoi fiori di colore rosa sono molto delicati ed eleganti. I suoi frutti sono tondi, carnosi e succosi. Caratterizzati da una buccia liscia o leggermente vellutata e da una polpa bianca, gialla o rosa.

Tipicamente estivi, ma come spiegato in questo precedente articolo “Ecco il metodo facile e veloce per conservare e gustare le pesche anche in inverno”, possiamo assaporarli anche durante i mesi freddi.

Ecco come curare questo albero in inverno per avere fiori eleganti e frutti gustosi in estate

Il pesco è una pianta molto coltivata in Italia. Infatti ecco come curare questo albero in inverno per avere fiori eleganti e frutti gustosi in estate.

La messa a dimora dell’albero di pesco avviene tra l’autunno e la primavera. Ma facciamo attenzione a non scegliere un luogo ventoso o esposto eccessivamente al sole. Il pesco predilige un clima temperato e teme molto le gelate primaverili. Ma anche quelle autunnali perché la pianta non è ancora del tutto dormiente e il freddo potrebbe provocare dei danni.

Il pesco ha bisogno di un terreno sciolto, ben drenato e sabbioso. Ma facciamo attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero provocare danni alle radici.

Durante i mesi invernali prevediamo una pacciamatura del terreno, per evitare che il freddo danneggi le radici.

È consigliato potare l’albero in primavera e in inverno per eliminare i rami danneggiati e quelli che oscurano i frutti. Infine, per proteggerlo dalle gelate e dalle intemperie possiamo rivestire la nostra pianta con un telo. Queste coperture sono impermeabili, traspiranti, realizzate con materiali simili al tessuto e consentono alla pianta di ricevere la luce del sole.