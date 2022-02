Quando si ha voglia di un piatto veloce e poco impegnativo non c’è idea migliore di una bella bistecca. Basta scaldare la padella e cuocere il nostro squisito pezzo di carne che gusteremo più o meno cotto, secondo i gusti. Delle volte, però, può capitare di avere voglia di un piatto un po’ più particolare e diverso dal solito.

Se vogliamo provare una ricetta alternativa ma semplice e deliziosa con la bistecca, siamo nel posto giusto. Subito dopo qualche consiglio di cottura, scopriremo in due passi come realizzare un piatto che conquisterà il palato in poche e semplici mosse.

Consigli per la cottura della carne

Sembra semplice, ma per ottenere un risultato a prova di ristorante dovremo seguire alcuni passaggi fondamentali.

Innanzitutto, partiamo col precisare che una bistecca non vale l’altra. L’elemento fondamentale per distinguere una carne di qualità è la marezzatura, la venatura bianca che attraversa il taglio. Questo particolare faciliterà una cottura pressoché perfetta e donerà un gusto unico al piatto.

La seconda raccomandazione riguarda la scelta della padella: di solito optiamo per quella antiaderente. In realtà, il contenitore prediletto non dovrebbe avere questa caratteristica e dovrebbe essere rigorosamente in metallo o ghisa. Sono i materiali perfetti per dare il via alla cosiddetta reazione di Maillard e ottenere quella crosticina in superficie così prelibata.

Ecco come cucinare una bistecca succosa e morbidissima da servire con patate al forno o fritte secondo questa ricetta premiata dagli chef

Se vogliamo dare una rivisitata al nostro menù, l’idea di oggi ci piacerà. Si tratta di realizzare una succulenta bistecca al pepe con senape e brandy. Ecco tutti gli ingredienti per 4 porzioni:

600 gr di lombo o filetto di manzo;

3 cucchiai di brandy;

1 cucchiaio di senape di Digione;

2 cucchiai di pepe verde;

150 ml di panna da cucina;

farina;

olio di oliva;

burro;

sale q.b.

Per cominciare leviamo il grasso superfluo dalle bistecche. Ora pestiamo il pepe e vi passiamo la carne da entrambe le parti. Prepariamo una casseruola in cui scaldiamo un filo di olio e fondiamo una noce di burro. Adagiamo la carne e la facciamo rosolare per circa 7 minuti sopra e sotto.

Terminata la cottura preleviamo le bistecche dal tegame e le mettiamo da parte al caldo. Versiamo il brandy nel condimento dentro la casseruola e facciamo bollire. Aspettiamo che il fondo di cottura si riduca, poi aggiungiamo anche senape e panna.

Cuociamo ancora per pochi minuti, finché la salsa non sarà a un terzo circa del suo volume iniziale. Per finire, aggiungiamo anche la farina stemperata in acqua e insaporiamo con un pizzico di sale. Ora possiamo impiattare la carne e condirla versandoci sopra la nostra gustosa cremina. Ecco come cucinare una bistecca succosa e morbidissima da leccarsi i baffi.

