Ecco come cucinare questo piatto della tradizione romana saporito e gustoso da leccarsi le dita secondo la ricetta della Sora Lella

Più di una volta avremmo voluto sorprendere i nostri ospiti con una ricetta speciale. Magari non troppo lontana dalla tradizione e gustosa, così da accontentare tutti i palati. Se cerchiamo un piatto pieno e saporito, la cucina romana non potrà sicuramente deluderci. Tra bucatino alla matriciana, tonnarello cacio e pepe, poi grigia, saltimbocca, e abbacchio il menù è ricco e pieno di delizie.

Tutti i ristoranti e le case della Capitale si scambiano trucchi, segreti e minuzie combattendosi il primato della migliore carbonara o del miglior agnello scottadito. Del resto i piatti romani sono delle vere e proprie istituzioni. Hanno assunto con il passare del tempo, specie attraverso i film di Sordi e Verdone e la televisione, un’importanza primordiale che va oltre qualunque confine geografico. In particolare c’è un secondo piatto, per niente scontato, che se ben studiato può assumere una valenza tutta sua a tavola. Specie se seguiamo la ricetta verace e genuina della regina di Roma: la famosa Elena Fabrizi, alias Sora Lella. Ecco allora come cucinare questo piatto della tradizione romana saporito e gustoso da leccarsi le dita secondo la ricetta della Sora Lella.

Stiamo parlano di sua maestà il pollo alla romana con i peperoni. Vediamo cosa ci serve per questa preparazione molto facile:

1 pollo ruspante;

1 cipolla o scalogno;

250 gr di pomodori pelati (o freschi);

2/3 peperoni;

olio q.b;

sale q.b;

vino bianco per sfumare q.b.

Prima di tutto occupiamoci di mondare i peperoni, levando i semi all’interno. Tagliamoli a listarelle e mettiamoli a cuocere in padella assieme alla cipolla con un poco di olio. Dopo averli lasciati rosolare per qualche minuto, aggiungiamo i pomodori pelati. Se preferiamo possiamo anche usare quelli freschi a pezzetti, basterà aspettare che appassiscano e assumano la stessa consistenza dei pelati. Addizioniamo anche un poco di acqua alla cottura dei peperoni e lasciamo amalgamare bene gli ingredienti. Tagliamo il pollo a pezzetti con olio, sale e pepe e lasciamolo rosolare in una casseruola per il tempo che serve. Sfumiamolo poi con del vino bianco, ne basta mezzo bicchiere.

Uniamo i peperoni con i pomodori nella casseruola del pollo e lasciamo riposare insieme. Aggiungiamo olio, sale e pepe a volontà e lasciamo che la carne assorba tutti i sapori. Possiamo anche rendere il nostro pollo ancora più saporito aggiungendo timo e rosmarino o altre erbe aromatiche a volontà.

La nostra serata in stile fraschetta romana sarà perfetta con questo e altri piatti della tradizione romana, accompagnati da del buon vino rosso.