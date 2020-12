Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si parla di cavolo rosso pensiamo subito alla Russia, alla Germania e ai Paesi dell’Est Europa. Grave errore: studi archeologici dimostrano che il cavolo rosso era già perfettamente inserito nelle colture dell’Impero Romano.

Non è un caso, quindi, che in Italia abbondino le coltivazioni di questo speciale cavolo. Può essere servito sia come antipasto, sia come ingrediente per sughi per la pasta sia come contorno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo spesso occupati di portate principali, proprio come questo arrosto di vitella al forno (qui la ricetta). Oggi vorremmo associare a quel secondo di Natale una squisita e semplicissima insalata di cavolo rosso. Ecco come cucinare perfettamente il cavolo rosso.

Gli ingredienti

Ecco l’elenco degli ingredienti occorrenti:

a) 300 grammi di cavolo rosso;

b) un bicchiere di spremuta d’arancia;

c) mezzo bicchiere di spremuta di limone;

d) noce moscata e pepe;

e) sale.

La preparazione

Cucinare il cavolo rosso è semplice: di solito lo si inserisce in acqua salata bollente per qualche minuto. Poi lo si serve con altri ingredienti e di solito con un pò d’aceto.

Tuttavia, in questa maniera, facciamo perdere al cavolo rosso le sue caratteristiche e il suo gusto. Proprio per questo in pochi amano queste preparazioni. Far cuocere il cavolo è il modo migliore per farlo odiare a tutta la famiglia.

Oggi proviamo, quindi, qualcosa di diverso: un’insalata di cavolo rosso. Procediamo con ordine.

In primo luogo andremo a lavare per bene il cavolo. Meglio anche se lo lasciamo in ammollo per qualche minuto con acqua e sale, per non farlo scolorire. In seguito, lo tagliuzziamo finemente e iniziamo a condirlo con la spremuta d’arancia in una boule.

In seguito, mettiamo il succo del limone e mescoliamo. Condiamo, infine, con noce moscata, sale e pepe e via, è pronta!

Ecco spiegato, dunque, come cucinare perfettamente in cavolo rosso.